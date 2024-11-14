Παπαθανάσης: 220.000.000 ευρώ δαπάνη για επαγγελματική εμπειρία ανέργων 30 plus

Στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» εντάσσεται η Πράξη «Ανοικτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας για άνεργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+), με έμφαση σε ομάδες με αποχή από την αγορά εργασίας και ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία», συνολικής δημόσιας δαπάνης 220.000.000 ευρώ, με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Η δράση αφορά στην τοποθέτηση άνεργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα για την απόκτηση επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας. Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι, ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους/ες (τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), άνεργες γυναίκες, άνεργους/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από την φτώχεια (Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) και άνεργους/ες μέσης ηλικίας (45- 64 ετών). Η διάρκεια της δράσης είναι 6 μήνες.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ ημερήσια αποζημίωση ύψους 32 ευρώ, για 6 ώρες ημερησίως και το ανώτερο για 22 ημέρες τον μήνα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, για τον χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική κάλυψη) του e-ΕΦΚΑ και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο. Στους παρόχους θέσεων απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας (επιχειρήσεις) δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Η δράση, που θα παραμείνει ανοιχτή ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Δικαιούχος του Προγράμματος είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

