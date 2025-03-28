Η Ευρώπη στηρίζει τον αμπελοοινικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων, προκειμένου ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας να παραμείνει ανταγωνιστικός, ανθεκτικός και βασικός οικονομικός μοχλός τις επόμενες δεκαετίες.

Ο τομέας αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, όπως οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές τάσεις, η κλιματική αλλαγή και οι αβεβαιότητες της αγοράς.

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει στοχευμένα μέτρα για να βοηθήσει τον τομέα να διαχειριστεί το παραγωγικό δυναμικό του, να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν επίσης ώστε να παραμείνουν ενεργές πολλές αγροτικές περιοχές που εξαρτώνται από την απασχόληση στον αμπελοοινικό τομέα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στη φύτευση, τρόποι πρόληψης των πλεονασμάτων στην παραγωγή, σαφείς κανόνες εμπορίας, αυξημένη στήριξη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, εναρμονισμένη επισήμανση, καθώς και στήριξη για την προώθηση του οινοτουρισμού.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και τις εξαγωγές οίνου. Πέρα από την οικονομική βαρύτητα του τομέα και την τεχνογνωσία των αμπελουργών μας, οι αμπελώνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπίου και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γι’ αυτό λοιπόν παρουσιάζω σήμερα αυτή τη δέσμη μέτρων, ανταποκρινόμενος άμεσα στις απαιτήσεις του τομέα και των κρατών μελών. Είμαι πεπεισμένος ότι οι προτάσεις μας θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση της αγοράς και θα δώσουν τη δυνατότητα στους/στις παραγωγούς να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών. Καλώ τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την τελική έγκριση και εφαρμογή των μέτρων αυτών που θα προσφέρουν ανακούφιση στον αμπελοοινικό τομέα.»

Κορίνα Παπαγεωργίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.