Σε προσωρινή αναστολή καθηκόντων τέθηκε την Πέμπτη η εποπτεύουσα Ευρωπαία εισαγγελέας της Βουλγαρίας, Τεοντόρα Γκεοργκίεβα, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, καθώς σε βάρος της διεξάγεται έρευνα για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής (EPPO) που ανακοινώθηκε την Πέμπτη είναι η πρώτη που αφορά αναστολή καθηκόντων και εσωτερική έρευνα για καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς από εισαγγελέα στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της EPPO.

Αποστολή της EPPO είναι η διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ως εκ τούτου η ανεξαρτησία της αρχής είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία και τη φήμη της.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω εκτεταμένων ανησυχιών για προσπάθειες Βούλγαρων αξιωματούχων να παρεμποδίσουν υψηλού προφίλ έρευνες της EPPO, όπως μεταδίδει το Politico.

«Ως το ύψιστο μέτρο που είναι διαθέσιμο κατά οποιουδήποτε κινδύνου ή υπόνοια διακύβευσης της ακεραιότητας των ερευνών, η εποπτεύουσα Ευρωπαία Εισαγγελέας της Βουλγαρίας έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή καθηκόντων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η EPPO.

Η Ευρωπαία αρχιεισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι τόνισε ότι το γραφείο της ξεκίνησε διοικητική έρευνα για πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά της Γκεοργκίεβα λίγες μέρες αφότου βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για προφανείς διασυνδέσεις μεταξύ της εισαγγελέως και ενός φερόμενου ως εγκληματία. Κληθείσα να σχολιάσει το θέμα, η EPPO αρνήθηκε.

Η Γκεοργκίεβα ισχυρίζεται ότι δέχθηκε πιέσεις στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που σχετίζεται με μια υψηλού προφίλ έρευνα για την επέκταση της βουλγαρικής κρατικής μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου, Chiren.

Η Βουλγάρα εισαγγελέας κατηγόρησε τον Ντελιάν Πεέφσκι, μέλος του βουλγαρικού κοινοβουλίου, ότι απείλησε πως θα την εμποδίσει να ασκήσει δίωξη σε βάρος ενός πρώην υπουργού Ενέργειας που εμπλεκόταν στο έργο Chiren.

«Με απειλούν και το κάνουν επιτυχώς. Αισθάνομαι ότι απειλούμαι από τον Πεέφσκι. Πρώτα ήταν η φωτιά στο σπίτι της οικογένειας, στην οποία πέθανε η μητέρα μου», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο βουλγαρικό τηλεοπτικό κανάλι bTV.

Μετά τον θάνατο της μητέρας της στη φωτιά, για την οποία διερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού, η EPPO τις τελευταίες εβδομάδες έχει παράσχει πρόσθετη προστασία στην Γκεοργκίεβα πρόσθετη προστασία.

Αντιδρώντας στις δηλώσεις της στο bTV, ο Πεέφσκι ισχυρίστηκε ότι η Γεοργκίεβα ψεύδεται και κάλεσε την EPPO να δράσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του Πεέφσκι για «διαρκή διαφθορά στη Βουλγαρία».

Το γραφείο του εισαγγελέα της Σόφιας ξεκίνησε το 2023 έρευνα για διαφθορά σε βάρος της Γκεοργκίεβα, η οποία, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Capital, δεν ανέδειξε στοιχεία εγκληματικής συμπεριφοράς. Η έρευνα της βουλγαρικής αρχής κατά της διαφθοράς σε βάρος της Γκεοργκίεβα βρίσκεται ωστόσο σε εξέλιξη, όπως αναφέρει το Politico.



Πηγή: skai.gr

