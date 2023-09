ΗΠΑ: «Στο μικροσκόπιο» του νέου πρόεδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων η πώληση F-16 στην Τουρκία Κόσμος 21:02, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Πρέπει να μιλήσω με την κυβέρνηση για πολλά από αυτά τα ζητήματα επειδή δεν αφορά μόνο ένα θέμα και πρέπει να το κατανοήσω αυτό», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπεν Κάρντιν