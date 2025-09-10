Προειδοποίηση εκκένωσης για τους Παλαιστίνιους που διαμένουν κοντά σε έναν ουρανοξύστη στην πόλη της Γάζας ενόψει αεροπορικής επιδρομής εξέδωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα χτυπήσουν σύντομα το κτίριο λόγω της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών της Χαμάς στο εσωτερικό ή κοντά σε αυτό», λέει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι.

Οι πολίτες λαμβάνουν οδηγίες να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν προς την ισραηλινή «ανθρωπιστική ζώνη» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Ο στρατός έχει κατεδαφίσει αρκετά ψηλά κτίρια 10 -15 ορόφων στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, λέγοντας ότι χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση στρατευμάτων και για άλλες τρομοκρατικές δραστηριότητες.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 663، 785، 786، 787، وبشكل خاص في برج طيبة 2 المحدد بالأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع



⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو… pic.twitter.com/h46PHPA6uY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 10, 2025

Πηγή: skai.gr

