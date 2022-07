ΗΠΑ: Nέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε συναυλία στη Φιλαδέλφεια

Δύο μέλη της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας τραυματίστηκαν σε εμβληματική λεωφόρο του κέντρου της πόλης, την Benjamin Franklin Parkway, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την επέτειο της ανεξαρτησίας της Αμερικής παρακολουθώντας συναυλίες και ρίψεις πυροτεχνημάτων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Έχουμε συμβάν ασφαλείας στη Λεωφόρο του Πάρκου Βενιαμίν Φραγκλίνου», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Και οι δύο αστυνομικοί βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό CBS3 Philadelphia, μέρος του δικτύου CBS. Οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης ανέφεραν πως αναζητούν τον ύποπτο.

Βίντεο που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν, ενώ οι αρχές παρότρυναν όσους βρίσκονταν κοντά στον τόπο του «συμβάντος» να προφυλαχθούν εκεί όπου ήταν.

«Δεν άκουσα τους πυροβολισμούς, αλλά οι αστυνομικοί μας έλεγαν ‘Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε!’» αφηγήθηκε μια αυτόπτης μάρτυρας σε τηλεοπτικό σταθμό, μέρος του δικτύου του NBC.

