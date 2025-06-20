Λογαριασμός
Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε νέες κυρώσεις κατά του Ιράν - Στοχεύουν τουλάχιστον 20 οντότητες, 5 άτομα και 3 πλοία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

U.S. Treasury Department

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων δύο οντοτήτων με έδρα το Χονγκ Κονγκ, καθώς και κυρώσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την Παρασκευή, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι κυρώσεις στοχεύουν τουλάχιστον 20 οντότητες, πέντε άτομα και τρία πλοία, σύμφωνα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ Ιράν κυρώσεις Κρίση στη Μέση Ανατολή
