Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του σε συνέδριο που πραγματοποιείται στην Πάδοβα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ δεν έχει, πλέον, λόγο ύπαρξης». «Κάποτε, το κέντρο του κόσμου ήταν ο Ατλαντικός Ωκεανός, τώρα είναι ολόκληρος ο κόσμος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό, παράλληλα, «κάποτε η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσαν το κεντρικό σημείο αναφοράς, ενώ τώρα υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι, με τους οποίους πρέπει να δημιουργηθεί μια σχέση».

Παράλληλα, ο Κροζέτο υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να υποστεί μια βαθιά αλλαγή, να ξεκινήσει διάλογο με τον Νότο του πλανήτη, ώστε να εγγυηθεί την ειρήνη και την αμοιβαία άμυνα. «Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια, με κανόνες που να ισχύουν για όλους», συμπλήρωσε.

«Συχνά μιλάμε σαν να ζούμε ακόμη σε μια εποχή που έχει περάσει πριν από τρεις δεκαετίες. Στην πραγματικότητα, όμως, έχουν αλλάξει όλα. Κάποιοι μιλούν για την Ευρώπη σαν να μετράει κάτι. Κάποτε, ίσως, θα μπορούσε να μετρήσει, αν αποκτούσε έναν πολιτικό ρόλο, τον οποίο δεν απέκτησε. Αν αποκτούσε μια εξωτερική πολιτική και άμυνα. Η εποχή της, όμως, παρήλθε, και το λέω με λύπη. Ο κόσμος άλλαξε. Ο δε ΟΗΕ, στον υπόλοιπο κόσμο μετρά όσο η Ευρώπη. Τίποτα, δηλαδή λιγότερο από μια εθνική ομάδα, λιγότερο από την Ινδία και από το Ισραήλ» είπε, χαρακτηριστικά, ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι.

Ο Γκουίντο Κροζέτο, τέλος, δήλωσε ότι μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους που βρίσκονται στην Ιταλία, για επιχειρήσεις που να συνδέονται με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.