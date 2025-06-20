Γάζα: Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πυρά ενώ περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια

Τουλάχιστον 35 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια κοντά στον Διάδρομο Netzarim, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν πηγές από το νοσοκομείο al-Awda στο Al Jazeera.

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν επίσης ένα σπίτι δυτικά του Deir el-Balah στην κεντρική Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ άτομα και τραυματίζοντας άλλα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Νοσοκομεία στη Γάζα ανέφεραν ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

