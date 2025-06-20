Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ελβετία κλείνει προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη

«Όλα τα απόδημα μέλη του προσωπικού έχουν τώρα φύγει από το Ιράν και είναι ασφαλείς», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Ομοσπονδιακό Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων

Ελβετία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να κλείσει προσωρινά την πρεσβεία του στο Ιράν, επικαλούμενο εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εκεί και την πολύ ασταθή κατάσταση επί του πεδίου.

"Όλα τα απόδημα μέλη του προσωπικού έχουν τώρα φύγει από το Ιράν και είναι ασφαλείς", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Ομοσπονδιακό Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων (υπουργείο Εξωτερικών), προσθέτοντας πως το προσωπικό θα επιστρέψει στην Τεχεράνη μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ελβετία Τεχεράνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark