Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να κλείσει προσωρινά την πρεσβεία του στο Ιράν, επικαλούμενο εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εκεί και την πολύ ασταθή κατάσταση επί του πεδίου.

"Όλα τα απόδημα μέλη του προσωπικού έχουν τώρα φύγει από το Ιράν και είναι ασφαλείς", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Ομοσπονδιακό Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων (υπουργείο Εξωτερικών), προσθέτοντας πως το προσωπικό θα επιστρέψει στην Τεχεράνη μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

