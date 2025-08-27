Μια σχέση που είχε παγώσει μετά από μια αιματηρή σύγκρουση στα Ιμαλάϊα πριν από πέντε χρόνια φαίνεται να αναθερμαίνεται υπό την πίεση των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Για πρώτη φορά από το 2018, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, θα ταξιδέψει στην Κίνα αυτή την εβδομάδα για να παραστεί σε μια σύνοδο κορυφής που διοργανώνει ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, μια επίσκεψη που έρχεται μετά την επιβολή από τον Τραμπ, δασμών 50% στις εισαγωγές από την Ινδία.

Σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων, οι δύο ηγέτες – των οποίων οι στρατιώτες διεξήγαγαν μια βίαιη μάχη σώμα με σώμα με γροθιές, πέτρες και ρόπαλα στα αμφισβητούμενα σύνορα το 2020 –θα μπορούσαν τώρα να «δώσουν» τα χέρια, θέτοντας ως προτεραιότητα την οικονομική σταθερότητα έναντι της βαθιά ριζωμένης αντιπαλότητας.

Μαζί με τον Μόντι, ηγέτες από τη Ρωσία, το Πακιστάν, το Ιράν και την Κεντρική Ασία θα συναντηθούν με τον Σι αυτό το Σαββατοκύριακο για την, όπως έχει ανακοινώσει το Πεκίνο, μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), ενός περιφερειακού κλαμπ ασφάλειας που ιδρύθηκε από τη Μόσχα και το Πεκίνο με στόχο την αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων.

Αναθέρμανση σχέσεων

Η παρουσία της Ινδίας στην εκδήλωση είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ των δύο ασιατικών δυνάμεων –μια αναδυόμενη αναδιάταξη που απειλεί να ανατρέψει τις πολυετείς προσπάθειες των ΗΠΑ να μετατρέψουν την Ινδία σε αντίβαρο της Κίνας.

Οι αναλυτές ισχυρίζονται ότι η πολιτική «America First» του Τραμπ ωθεί τους ηγέτες Ινδίας και Κίνας, που έχουν χτίσει την πολιτική τους φήμη πάνω σε ισχυρά θεμέλια εθνικισμού, να εξερευνήσουν μια συνεργασία ανάγκης.

Η επιβολή των δασμών Τραμπ στις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τον Μόντι, ο οποίος απολάμβανε μια αναπτυσσόμενη φιλία με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Η απειλή των δασμών «έδωσε την αίσθηση του επείγοντος» στην προσπάθεια της Ινδίας να σταθεροποιήσει τις σχέσεις της με το Πεκίνο, δήλωσε ο Manoj Kewalramani, επικεφαλής των μελετών για την περιοχή Ινδίας - Ειρηνικού στο ερευνητικό κέντρο Takshashila Institution στην ινδική πόλη Μπανγκαλόρ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν ήταν ο «κύριος παράγοντας» για την επανεκκίνηση των σχέσεων, καθώς τόσο η Ινδία όσο και η Κίνα επιδιώκουν τη σταθεροποίηση των σχέσεών τους για τα δικά τους εθνικά συμφέροντα.

Οι αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν εργαστεί για την ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών με την Ινδία μέσω μεταφοράς τεχνολογίας και κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, για να αντιμετωπίσουν την όλο και πιο επιθετική Κίνα στην περιοχή Ινδίας - Ειρηνικού.

Το χειρότερο αποτέλεσμα για τις ΗΠΑ

Η απώλεια της Ινδίας θα ήταν «το χειρότερο αποτέλεσμα» για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αναλυτές.

Μετά από συνάντηση μεταξύ του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Wang Yi και του πρωθυπουργού Mόντι στο Νέο Δελχί την περασμένη εβδομάδα, και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τη βελτίωση στις σχέσεις τους.

«Οι σχέσεις Ινδίας-Κίνας έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο, με οδηγό τον σεβασμό των αμοιβαίων συμφερόντων», δήλωσε ο Ινδός ηγέτης. «Οι σταθερές, προβλέψιμες και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας θα συμβάλουν σημαντικά στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και ευημερία», πρόσθεσε.

Η άποψη του Πεκίνου, σύμφωνα με τον Γιουν Σουν, διευθυντή του προγράμματος για την Κίνα στο think tank Stimson Center στην Ουάσινγκτον, είναι ότι «αυτή η χαλάρωση των σχέσεων ξεκίνησε σίγουρα από τον Τραμπ».

«Η Ινδία δεν μπορεί πλέον να προσποιείται ότι εξακολουθεί να έχει την ισχυρή υποστήριξη της Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Σουν. Ως εκ τούτου, η άποψη του Πεκίνου είναι ότι, η Ινδία πρέπει να «αναθεωρήσει την εξωτερική της πολιτική και να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Κίνα».

Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η σύνοδος κορυφής δεν είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια θεμελιώδη αναδιάταξη.

«Για μένα, δεν πρόκειται για μια επανεκκίνηση με την έννοια ότι η Ινδία λέει 'τελειώσαμε με την Αμερική'. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ο Kewalramani.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο σημαντικότερος εταίρος της Ινδίας, αλλά η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος γείτονάς μας», επεσήμανε. «Πρέπει να το αποδεχτούμε», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

