Η Κίνα αποφυλάκισε τον Ντέιβιντ Λιν, έναν Αμερικανό πάστορα που βρισκόταν στη φυλακή από το 2006, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η Ουάσιγκτον ισχυριζόταν ότι ο Λιν είχε φυλακιστεί άδικα.

Αμερικανοί πολιτικοί επί χρόνια προέτρεπαν το Πεκίνο να απελευθερώσει τον Λιν, ο οποίος είχε καταδικασθεί σε ισόβια κάθειρξη με κατηγορίες περί απάτης σε συμβάσεις.

«Χαιρετίζουμε την απελευθέρωση του Ντέιβιντ Λιν από τη φυλακή στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ο Λιν επέστρεψε στις ΗΠΑ και τώρα θα βρεθεί με την οικογένειά του για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η κόρη του Λιν, Άλις, είπε νωρίτερα στο Politico ότι ο 68χρονος πατέρας της θα έφτανε στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.

«Καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει τη χαρά που νιώθουμε - έχουμε πολύ χρόνο να αναπληρώσουμε», δήλωσε η Άλιν στο Politico.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας είχε προτρέψει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να θέσει σε μια συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογο Σι Τζινπίνγκ το ζήτημα της απελευθέρωσης του Λιν και δύο άλλων Αμερικανών κρατουμένων - του Κάι Λι και του Μαρκ Σουίνταν.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι τρεις φυλακίστηκαν άδικα. Το Πεκίνο τονίζει ότι τέτοιες υποθέσεις αντιμετωπίζονται με βάση την κινεζική νομοθεσία.

Μια επιτροπή του Κογκρέσου αναμένεται να πραγματοποιήσει ακρόαση την ερχόμενη Τετάρτη για την υπόθεση των Αμερικανών πολιτών που βρίσκονται κρατούμενοι στην Κίνα, ιδίως των Λιν, Λι και Σουίνταν, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, σύμφωνα με το Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

