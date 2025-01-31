Ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ούρλιαζε καθώς το ελικόπτερο Black Hawk και το επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκαν πάνω από την Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, το ηχητικό ντοκουμέντο από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC) πριν από τη σύγκρουση αποκαλύπτει τρομακτικές συνομιλίες μεταξύ των ελεγκτών και του πληρώματος του ελικοπτέρου. Λίγο πριν από τη σύγκρουση, ένας ελεγκτής ρώτησε το πλήρωμα του ελικοπτέρου αν είχαν οπτική επαφή με το αεροσκάφος της American Airlines και τους έδωσε εντολή να περάσουν πίσω από αυτό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακούγεται μια τρομαγμένη ανάσα καθώς τα δύο αεροσκάφη συγκρούονται στον αέρα και πέφτουν στον ποταμό Potomac.

Οι χειριστές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) καθοδηγούσαν το «μοιραίο» ελικόπτερο Black Hawk Sikorsky H-60 ​​- με την ένδειξη PAT 25 - να περάσει πίσω από το αεροπλάνο λίγα δευτερόλεπτα πριν συμβεί το θανατηφόρο δυστύχημα.

«PAT 2-5 έχετε το CRJ στον ορίζοντα;» είπε ένας ελεγκτής, σύμφωνα με ηχητική καταγραφή της τελικής επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών της εναέριας κυκλοφορίας και τριών μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου.

Στο βάθος ακούγεται μία φωνή να λέει: «Ω Θεέ μου!».

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο πύργος ειδοποίησε τους πιλότους των αεροσκαφών που είχαν πορεία προς το σημείο της σύγκρουσης και ανακατεύθυνε τα αεροπλάνα που πλησίαζαν τον διάδρομο προσγείωσης 33 στο Εθνικό Αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Σύμφωνα με το CNN, ο ελεγκτής είπε: «Δεν ξέρω αν καταλάβατε νωρίτερα τι συνέβη, αλλά υπήρξε μια σύγκρουση στο τέλος της προσέγγισης 3-3. Θα διακόψουμε τις λειτουργίες για αόριστο χρονικό διάστημα εάν θέλετε να επιστρέψετε στην πύλη».

Τα «κακώς κείμενα» που οδήγησαν στο δυστύχημα

Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη για να προσδιοριστεί η αιτία της σύγκρουσης, με τις αρχές να δηλώνουν ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Προκαταρκτική αναφορά της FAA αποκαλύπτει αποτυχίες στον συντονισμό των καθηκόντων του ATC. Ένας ελεγκτής είχε αναφερθεί ότι είχε αποχωρήσει νωρίτερα από τη θέση του, ενώ η FAA έχει επικριθεί και για ανεπαρκή προσωπικό κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Πρώτες αναφορές δείχνουν ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk, το οποίο μετέφερε τρεις στρατιώτες, ενδέχεται να είχε αποκλίνει από την εγκεκριμένη πορεία πτήσης του. Επιπλέον, η διάταξη του προσωπικού στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του περιστατικού έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, καθώς ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας χειριζόταν τόσο την κυκλοφορία των ελικοπτέρων όσο και των αεροπλάνων, ενώ συνήθως αυτά τα καθήκοντα αναλαμβάνονται από δύο ελεγκτές κατά τις πιο πολυσύχναστες ώρες.

Τα «πυρά Τραμπ» κατά της συμπερίληψης

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες για τη συμπερίληψη και την ένταξη ενδέχεται να έχουν επηρεάσει την πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών στη FAA. Η δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τη στοχευμένη εστίαση της υπηρεσίας στη συμπερίληψη.

Η επιχείρηση ανεύρεσης και διάσωσης συνεχίζεται, με πάνω από 40 σορούς να έχουν ανασυρθεί από τον ποταμό Potomac. Οι αρχές δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει την πραγματική αιτία της σύγκρουσης, αλλά το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μεγάλη αποτυχία των πρωτοκόλλων ασφαλείας στην αεροπορία.

