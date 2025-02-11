Τέσσερις Ρώσοι υπήκοοι που ήσαν ύποπτοι για την ανάπτυξη μιας παραλλαγής του λυτρισμικού (ransomware) Phobos με σκοπό να εκβιάσουν ποσά από άτομα στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πανευρωπαϊκής αστυνομίας Europol.

Η συντονισμένη δράση στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες επιβολής του νόμου από 14 χώρες οδήγησε στη σύλληψη των τεσσάρων ατόμων που ηγούνταν της ομάδας λυτρισμικού 8Base, ενώ 25 διακομιστές που συνδέονταν με το εγκληματικό δίκτυο τέθηκαν εκτός λειτουργίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Europol.

Της καταστολής επακολούθησε σειρά σημαντικών συλλήψεων με στόχο το λυτρισμικό (ransomware) Phobos. Οι συλλήψεις αυτές επέτρεψαν στις αρχές επιβολής του νόμου να προειδοποιήσουν περισσότερες από 400 εταιρείες παγκοσμίως για συνεχιζόμενες ή επικείμενες επιθέσεις με λυτρισμικό.

Τον Ιούνιο του 2024, ένας διαχειριστής του Phobos συνελήφθη στη Νότια Κορέα και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Ο ίδιος αντιμετωπίζει δίωξη για κυβερνοεπιθέσεις πού κρυπτογράφησαν κρίσιμες υποδομές, συστήματα επιχειρήσεων, και προσωπικά δεδομένα, έναντι λύτρων.

Ένας βασικός συνεργάτης του Phobos συνελήφθη στην Ιταλία το 2023 βάσει εντάλματος που είχε εκδώσει η Γαλλία, αποδυναμώνοντας περαιτέρω το δίκτυο που βρίσκονταν πίσω από το είδος του λυτρισμικού αυτού, αναφέρει η Europol στην ανακοίνωση της.

Το λυτρισμικό Phobos χρησιμοποιείται συχνά εναντίον μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες ενδέχεται να μη διαθέτουν άμυνες κυβερνοασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

