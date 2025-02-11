Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα ανακοινώσει ότι απαιτεί από τη Χαμάς απελευθέρωση όλων των ομήρων το Σάββατο

Θρίλερ με την απόφαση του Τελ Αβίβ για τη Γάζα. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΕΕ, τη σκληρή στάση των ΗΠΑ σχετικά με τους ομήρους φαίνεται να υιοθετεί η ισραηλινή κυβέρνηση, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακοινώνει εντός της ημέρας, μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ότι το Τελ Αβίβ απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων το Σάββατο.



Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας υποστηρίζει την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ για απελευθέρωση όλων των ομήρων το Σάββατο, σχολίασε Ισραηλινός αξιωματούχος. Ωστόσο, άλλη ισραηλινή πηγή επιμένει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει την εκεχειρία, αν απελευθερωθούν οι τρεις όμηροι βάσει του σχεδίου.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε επίσης στο Associated Press ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέταξε τη διοίκηση των IDF να ενισχύσει τις δυνάμεις της μέσα και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Νετανιάχου διέταξε επίσης τη διοίκηση «να προετοιμαστούν για κάθε σενάριο εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους μας αυτό το Σάββατο».

🚨 PRESIDENT TRUMP: "If all of the hostages are not returned by Saturday at 12 o'clock, I would say cancel it and all bets are off... All of them. Not in drips and drabs." pic.twitter.com/MozJATMKRy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 10, 2025



Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους αυτό το Σάββατο, διαφορετικά «θα ξεσπάσει κόλαση» στη Γάζα. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.



Αρχικά, η Χαμάς έπρεπε να απελευθερώσει μόνο 3 ομήρους αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ανέβαλε την απόφασή της μέχρι νεωτέρας, λόγω των εξαγγελιών του Αμερικανού προέδρου για «Ριβιέρα στη Γάζα» με εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού.



Αλλά ο Νετανιάχου, στην επερχόμενη ομιλία του, μπορεί να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα – αν η πληροφορία ισχύει, η κατάπαυση του πυρός είναι σχεδόν σίγουρα ανύπαρκτη.



Από πλευράς του, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς διεμήνυσε ότι το Ισραήλ έχει την πλήρη υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ για μια πολιτική που συνδέει την προσάρτηση εδαφών της Γάζας κάθε φορά που Ισραηλινός όμηρος βλάπτεται. Μιλώντας στο Institute for Haredi Strategy and Policy ο Σμότριτς επανέλαβε την αντίθεσή του στην ένταξη των Χαρεντίμ (υπερορθόδοξοι Εβραίοι) στις IDF.

