ΗΠΑ: Μία ακόμη καταιγίδα προκαλεί προβλήματα στις πτήσεις

Ένα ακόμη κύμα κακοκαιρίας θα δοκιμάσει τις αντοχές των αμερικανικών υποδομών. Το νέο σύστημα καταιγίδων εκτείνεται από τη κεντροδυτική Αμερική έως τα βορειοανατολικά και αναμένεται να προκαλέσει πολλές ματαιώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, σε πολλά αεροδρόμια.

Μόλις πριν λίγα 24ωρα, ματαιώθηκαν πάνω από 3.600 πτήσεις στις ΗΠΑ και άλλες 30.000 επηρεάστηκαν με διάφορους τρόπους.

Ενόψει του νέου κύματος καταιγίδων στις ΗΠΑ, έχουν ήδη ακυρωθεί πάνω από 500 πτήσεις, ενώ σε άλλες 2.000 έχουν αλλάξει οι ώρες αναχώρησης.

Η Delta Air Lines Inc. βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με τις περισσότερες αλλάγές στις αναχωρήσεις πτήσεων σε όλον τον πλανήτη.

Να σημειώσουμε ότι την τρέχουσα περίοδο, λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή στο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου, έως τις 5 Ιανουαρίου, μετακινούνται στα αμερικανικά αεροδρόμια, κατά μέσο όρο, 2,9 εκατομμύρια άνθρωποι την ημέρα..

Σύμφωνα με το δελτίο που εξέδωσαν οι μετεωρολόγοι στις ΗΠΑ, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται μία ισχυρή καταιγίδα, με την κορύφωση του φαινόμενο να υπολογίζεται το πρωί της Δευτέρας. Οι περιοχές που θα επηρεάσει φτάνουν ως τις Μεγάλες Λίμνες, με χιονοθύελλες και πολύ τσουχτερό κρύο.

Οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποίησαν για μια «ισχυρή» χειμερινή καταιγίδα που, όπως είπαν, θα φτάσει στην κορύφωσή της το πρωί της Δευτέρας και θα εξαπλωθεί στην άνω Μεσοδυτική περιοχή μέχρι τις Μεγάλες Λίμνες, με παγωμένες βροχές στη Νέα Αγγλία.

