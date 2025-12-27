Χιλιάδες πτήσεις σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, καθώς το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας προετοιμάζεται για ισχυρή χειμερινή κακοκαιρία, εν μέσω της κορύφωσης της εορταστικής ταξιδιωτικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, έως το βράδυ της Παρασκευής είχαν ακυρωθεί περίπου 1.600 πτήσεις σε όλη τη χώρα, ενώ άλλες 7.400 παρουσίαζαν καθυστερήσεις.

Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περισσότερο είναι τα John F. Kennedy International, Newark Liberty και LaGuardia, τα οποία εξυπηρετούν τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στη Βοστώνη, το Σικάγο, καθώς και στο Τορόντο του Καναδά.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για χειμερινή καταιγίδα από τις 16:00 τοπική ώρα της Παρασκευής έως τις 13:00 του Σαββάτου, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για χιονόπτωση που ενδέχεται να φτάσει έως και τις 9 ίντσες (23 εκατοστά) στη Νέα Υόρκη και στο νότιο Κονέκτικατ.

Η JetBlue Airways ακύρωσε 229 πτήσεις, ενώ η Delta Air Lines προχώρησε στην ακύρωση 241 πτήσεων. Η Republic Airways και η Southwest Airlines ακύρωσαν 180 και 151 πτήσεις αντίστοιχα. Παράλληλα, περίπου 100 προγραμματισμένες πτήσεις της American Airlines και της United Airlines ματαιώθηκαν.

Μέσω των κοινωνικών δικτύων, τα αεροδρόμια προειδοποιούσαν τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για να ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση των πτήσεών τους.

Οι πιο έντονες χιονοπτώσεις αναμένονταν μεταξύ 18:00 τοπική ώρα και τα μεσάνυχτα. Οι οδηγοί προειδοποιήθηκαν για επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους και κλήθηκαν να έχουν μαζί τους κιτ έκτακτης ανάγκης.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και, σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να ταξιδέψουν, να «σχεδιάζουν εκ των προτέρων, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να αφήνουν επαρκή χρόνο ώστε να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους».

Αντίστοιχες προειδοποιήσεις εξέδωσαν και οι κυβερνήτες του Νιου Τζέρσεϊ και του Κονέκτικατ.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική χιονόπτωση της φετινής χειμερινής περιόδου για τη Νέα Υόρκη, η οποία είχε καλυφθεί με αρκετά εκατοστά χιονιού και στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, κάλεσε όσους μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εργασία τους την Παρασκευή να αποχωρήσουν νωρίτερα ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τα εκχιονιστικά οχήματα τέθηκαν σε επιφυλακή και ήταν έτοιμα να ξεκινήσουν τον καθαρισμό των δρόμων μόλις το ύψος του χιονιού έφτανε τις δύο ίντσες.

