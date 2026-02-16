Στρατιωτική διπλωματία του Τραμπ στο Ιράν - Σε κλοιό η Τεχεράνη ενόψει των συνομιλιών στη Γενεύη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία γύρω από το Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για πιθανή στρατιωτική επέμβαση και να θέτει θέμα αλλαγής καθεστώτος, σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας.

Εν αναμονή των αυριανών συνομιλιών στη Γενεύη, η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία πέριξ του Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση και να θέτει ακόμη και ζήτημα αλλαγής καθεστώτος, εφόσον η διπλωματία αποτύχει.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, απάντησε με στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σε μια σαφή επίδειξη ισχύος. Το μήνυμα και από τις δύο πλευρές είναι ξεκάθαρο: ενώ το διπλωματικό μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη, το στρατιωτικό παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ελβετία για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι η ατζέντα θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό της πρόγραμμα και στην πιθανή άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, ενώ η Ουάσιγκτον έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί να θέσει και ευρύτερα ζητήματα.

Την ίδια ώρα, το BBC Verify μεταδίδει ότι έχει επιβεβαιώσει, μέσω δορυφορικών εικόνων, τη θέση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln κοντά στο Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία για το στρατιωτικό της πρόγραμμα και την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων.

Το USS Abraham Lincoln, το οποίο ηγείται μιας ομάδας κρούσης που περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, μεταφέρει περίπου 90 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών μαχητικά F-35, και πλήρωμα 5.680 ατόμων. Φέρεται να αναπτύχθηκε στην περιοχή του Κόλπου στα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο μόλις τώρα εντοπίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, ανοιχτά του Ομάν, περίπου 700 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν αποστείλει στη Μέση Ανατολή και το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει στην περιοχή εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

Η άφιξη του Abraham Lincoln αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αυξημένης αμερικανικής στρατιωτικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες, με το BBC Verify να καταγράφει ενίσχυση της παρουσίας αντιτορπιλικών, πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή.

Ποιες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν μετακινήσει οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Δορυφορικές εικόνες των ευρωπαϊκών δορυφόρων Sentinel-2 καταγράφουν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, περίπου 240 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών του Ομάν. Το πλοίο δεν είχε εντοπιστεί από τότε που φέρεται να εισήλθε στην περιοχή τον Ιανουάριο, καθώς κινούνταν σε ανοιχτή θάλασσα όπου η δορυφορική κάλυψη είναι περιορισμένη.

Συνολικά, μέσω δορυφορικής παρακολούθησης έχουν καταγραφεί 12 αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή. Στην ομάδα περιλαμβάνεται το Abraham Lincoln, πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz, το οποίο μαζί με τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke συγκροτεί μία ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί δύο ακόμη αντιτορπιλικά με δυνατότητα πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς και τρία εξειδικευμένα πλοία για επιχειρήσεις κοντά στην ακτή, τα οποία βρίσκονται στη ναυτική βάση του Μπαχρέιν στον Περσικό Κόλπο. Δύο επιπλέον αντιτορπιλικά έχουν καταγραφεί στην ανατολική Μεσόγειο, κοντά στη βάση της Σούδας, ενώ ένα ακόμη πλοίο επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε επίπεδο αεροπορικών δυνάμεων, παρατηρείται αύξηση των μαχητικών F-15 και EA-18 που σταθμεύουν στη στρατιωτική βάση Μουάφακ Σάλτι στην Ιορδανία, καθώς και ενίσχυση αμερικανικών μεταγωγικών, αεροσκαφών ανεφοδιασμού και αεροσκαφών επικοινωνιών που κινούνται προς τη Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Πώς απάντησε το Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έδωσε στη δημοσιότητα στις 6 Φεβρουαρίου εικόνες του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln να πλέει στην Αραβική Θάλασσα, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά, μαχητικά, αεροσκάφη επιτήρησης και σκάφη της ακτοφυλακής, σε μια εμφανή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

Η Τεχεράνη απάντησε με δική της κινητοποίηση. Τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) πραγματοποίησαν ναυτική άσκηση στο Στενό του Ορμούζ, στον Κόλπο μεταξύ Ομάν και Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ο αρχηγός των IRGC, υποστράτηγος Μοχάμεντ Πακπούρ, επιθεώρησε πολεμικά πλοία σε λιμάνι, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκτόξευση πυραύλων από σκάφος.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως και κρίσιμο σημείο για τη μεταφορά ενέργειας, καθώς περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από εκεί. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το νησί Χαργκ, ο βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, πάνω από τον οποίο πέταξε με ελικόπτερο ο Πακπούρ, κατά την άσκηση στρατιωτικής ετοιμότητας.

Η παράλληλη προβολή ισχύος υπογραμμίζει ότι, παρά τη διπλωματική διαδικασία, το στρατιωτικό πεδίο παραμένει ενεργό και ευαίσθητο σε πιθανή κλιμάκωση.

Πώς συγκρίνεται με τη Βενεζουέλα και την Επιχείρηση Midnight Hammer

Ο στρατιωτικός αναλυτής πληροφοριών Τζάστιν Κραμπ είπε στο BBC Verify ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές προετοιμασίες στη Μέση Ανατολή δείχνουν «μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάθος και δυνατότητα παρατεταμένης παρουσίας» σε σύγκριση με τις κινήσεις των ΗΠΑ πριν από την επιχείρηση σύλληψης του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, ή την προηγούμενη επιχείρηση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν πέρυσι τον Ιούνιο.

Και στις τρεις περιπτώσεις υπήρχε ομάδα αεροπλανοφόρου και αρκετά αντιτορπιλικά που επιχειρούσαν ανεξάρτητα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν τις σταρτιωτικές τους δυνάμεις στη Βενεζουέλα και στο Ιράν υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες.

Στη Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν το USS Gerald R. Ford στην Καραϊβική πριν από τις επιθέσεις, ένα από τα οκτώ πολεμικά πλοία που είχαν εντοπιστεί στην περιοχή εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, χρησιμοποίησαν λιγότερα αεροσκάφη, καθώς μπορούσαν εύκολα να στείλουν μαχητικά από βάσεις στην ηπειρωτική επικράτεια των ΗΠΑ ή από τη βάση τους στο Πουέρτο Ρίκο. Παράλληλα, ανέπτυξαν αποβατικά πλοία, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες για επιχειρήσεις ελικοπτέρων, όπως φάνηκε κατά τη σύλληψη του Μαδούρο. Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας εκτιμάται ότι δεν διαθέτουν την ικανότητα ουσιαστικής αποτροπής ή αντιποίνων έναντι των ΗΠΑ.

Όταν οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν πέρυσι στο πλαίσιο κατά την επιχείρηση Midnight Hammer, η οποία στόχευε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, επιτέθηκαν σε μια δύναμη με σαφώς ισχυρότερο στρατό από τη Βενεζουέλα, έναν στρατό ικανό να πλήξει αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Midnight Hammer, οι ΗΠΑ είχαν δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή, πέντε αντιτορπιλικά ανεπτυγμένα στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα και τρεις πολεμικές φρεγάτες στον Περσικό Κόλπο. Επιπλέον, είχαν μετακινήσει μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη, αλλά οι πτήσεις των βομβαρδιστικών stealth B-2 που χρησιμοποιήθηκαν για να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, του Ισφαχάν και της Νατάνζ ξεκίνησαν στην πραγματικότητα από βάσεις των ΗΠΑ στο Μιζούρι.

Ο Κραμπ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληροφοριών και κινδύνου Sibylline, είπε ότι η συγκέντρωση αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και οι οκτώ αεροπορικές βάσεις που βρίσκονται στην περιοχή, θα επέτρεπαν στις ΗΠΑ να διεξάγουν με έναν «πολύ εντατικό και παρατεταμένο ρυθμό επιχειρήσεις» περίπου 800 αποστολών ημερησίως, με στόχο να καταστήσουν αναποτελεσματικά τα ιρανικά αντίποινα.

«Αυτό που βλέπουμε δεν είναι απλώς προετοιμασία για επιθέσεις, αλλά μάλλον μια ευρύτερη ανάπτυξη αποτρεπτικών δυνάμεων που μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουν μεγαλύτερο βάθος και δυνατότητα παρατεταμένης παρουσίας από τις δυνάμεις που συγκροτήθηκαν στη Βενεζουέλα και κατά την επιχείρηση Midnight Hammer πέρυσι. Η παρούσα ανάπτυξη δυνάμεων είναι σχεδιασμένη να διατηρήσει μια εμπλοκή και να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή απάντηση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και, φυσικά, του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

