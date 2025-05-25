Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε έναν επενδυτή κρυπτονομισμάτων που φέρεται ότι κρατούσε όμηρο και κακοποιούσε έναν άνδρα, σε ένα πολυτελές διαμέρισμα του Μανχάταν, ώστε να τον αναγκάσει να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης στα bitcoin του.

Ο 37χρονος Τζον Γουέλτζ συνελήφθη την Παρασκευή στο νότιο Μανχάταν και κατηγορείται για απαγωγή, οπλοκατοχή, επίθεση και αιχμαλωσία.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, στις 9.37, ένας 28χρονος που κατάγεται από την Ιταλία, πλησίασε έναν τροχονόμο στο νότιο Μανχάταν και ισχυρίστηκε ότι ήταν θύμα απαγωγής, ότι τον κρατούσαν αιχμάλωτο από τις 6 Μαΐου και τον ξυλοκοπούσαν, μέχρι που κατάφερε να διαφύγει από το διαμέρισμα του Γουέλτζ.

Μετά τη σύλληψή του, ο Γουέλτς παραπέμφθηκε σε δικαστήριο όπου του ασκήθηκε δίωξη, αν και ο ίδιος δηλώνει αθώος για όλες τις κατηγορίες. Για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί και μια γυναίκα, η Μπίατρις Φόλτσι, 24 ετών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που αποκαλύφθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα, που δεν κατονομάζεται, έφτασε στις ΗΠΑ από την Ιταλία στις 6 Μαΐου. Την ίδια ημέρα, πήγε στο διαμέρισμα που νοίκιαζε έναντι 30.000 δολαρίων μηνιαίως ο Γουέλτζ, ο οποίος κατάγεται από το Κεντάκι. Εκεί, ο Γουέλτζ και ένας άλλος άνδρας που φέρεται ότι διαφεύγει, κατέσχεσαν δια της βίας το διαβατήριο και το κινητό τηλέφωνό του και του ζήτησαν τους κωδικούς πρόσβασης στα bitcoin του. Όταν εκείνος αρνήθηκε, οι δύο άνδρες άρχισαν να τον βασανίζουν, κάτι που κράτησε δύο εβδομάδες: του έδεσαν τους καρπούς, τον χτυπούσαν με ένα τουφέκι, τον απείλησαν βάζοντας ένα όπλο στο πρόσωπό του, τον οδήγησαν στον 5ο όροφο του κτιρίου λέγοντάς του ότι θα τον έριχναν από ψηλά στον δρόμο, ακόμη και ότι θα σκότωναν τους συγγενείς του.

Πολλά βασικά στοιχεία της υπόθεσης, που θυμίζει θρίλερ, παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα. Για παράδειγμα, για ποιον λόγο συναντήθηκαν το θύμα και ο Γουέλτζ στο διαμέρισμα του τελευταίου στο Σόχο.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση αυτή έχει οριστεί για τις 28 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

