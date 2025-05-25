ΥΠΕΞ Γερμανίας: Πρέπει να αντιδράσουμε με επιπλέον κυρώσεις στη Ρωσία

Το τελευταίο κύμα επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία θα πρέπει να απαντηθεί με πρόσθετες δυτικές κυρώσεις, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD την Κυριακή.

«Ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη, θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσει σε πρόσθετες κυρώσεις», προσέθεσε σε ζωντανή συνέντευξη στην εκπομπή Bericht aus Berlin του ARD.

Υπενθυμίζεται ότι Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ 367 drones και πυραύλων εναντίον ουκρανικών πόλεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, στη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου μέχρι στιγμής, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Χωρίς πραγματικά ισχυρή πίεση στη ρωσική ηγεσία, αυτή η σκληρότητα δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Η σιωπή της Αμερικής θα ενθαρρύνει μόνο τον Πούτιν» - πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια προφανή προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο Ρώσος ηγέτης ενδιαφέρεται για τον τερματισμό του πολέμου.

