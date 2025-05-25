Ελβετία: 5 σκιέρ εντοπίσθηκαν νεκροί στο όρος Ρίμπφισορν

Πέντε σκιέρ βρέθηκαν νεκροί χθες Σάββατο στο όρος Ρίμπφισορν των ελβετικών Αλπεων, κοντά στο Ζερμάτ του καντονίου του Βαλαί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δύο πεζοπόροι που έκαναν ανάβαση στο Ρίμπφισορν σήμαναν συναγερμό χθες το απόγευμα διαπιστώνοντας την παρουσία πέδιλων του σκι στην βάση της κορυφής, αλλά χωρίς να έχουν διασταυρωθεί με τους ιδιοκτήτες τους.

Οι πέντε εντοπίσθηκαν νεκροί από ελικόπτερο, σύμφωνα με την αστυνομία, που δεν έχει δώσει πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για τις ταυτότητες των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

