Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μία στρατηγική συνεργασία που συνδέει την εποπτική εμπειρία με την ακαδημαϊκή γνώση και την επιστημονική έρευνα, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Το Μνημόνιο θεμελιώνει ένα πλαίσιο διαρκούς συνεργασίας στους τομείς της βιώσιμης χρηματοδότησης και των κριτηρίων ESG, της εταιρικής διακυβέρνησης, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), της Τεχνητής Νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας. Παράλληλα, προβλέπει την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την εποπτική λειτουργία και την αγορά.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε: «Η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας ενισχύει την ικανότητά μας να διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εποπτικό πλαίσιο, ικανό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης, της βιώσιμης χρηματοδότησης και των διαρκών εξελίξεων στις κεφαλαιαγορές. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επενδύουμε στη δημιουργία γνώσης, στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αξιόπιστης και ανθεκτικής ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προς όφελος των επενδυτών, της οικονομίας και της κοινωνίας».

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, ανέφερε: «Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενισχύει τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και της έρευνας με έναν θεσμό καθοριστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι σταθερά προσανατολισμένο στην οικοδόμηση συνεργασιών με φορείς που συμβάλλουν στην παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης της χώρας. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας επιδιώκουμε την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων σε τομείς αιχμής, όπως η βιώσιμη χρηματοδότηση, η εταιρική διακυβέρνηση, η χρηματοοικονομική τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει πρόσφορο πεδίο για τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας -φοιτητές, ερευνητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού- ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η σύμπραξη αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη στελεχών υψηλής κατάρτισης και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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