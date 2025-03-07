Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαμαρτυρήθηκε έντονα σήμερα για τους εξαιρετικά υψηλούς δασμούς, όπως είπε, που επιβάλλει ο Καναδάς στα γαλακτοκομικά προϊόντα και την ξυλεία, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνησή του ενδέχεται να επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς στα καναδικά προϊόντα ακόμη και σήμερα.

«Ο Καναδάς μας κατακλέβει εδώ και χρόνια με δασμούς ύψους 250% στην ξυλεία και τα γαλακτοκομικά», είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θα αντιμετωπίσουν ακριβώς τους ίδιους δασμούς, αν δεν τους καταργήσουν και (…) μπορεί να το κάνουμε ακόμη και σήμερα ή θα περιμένουμε μέχρι την Δευτέρα ή την Τρίτη», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στους δασμούς που επιβάλλει η Ινδία, σημειώνοντας όμως ότι το Νέο Δελχί συμφώνησε να τους μειώσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

