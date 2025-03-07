Συνεχίζεται η υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ, αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας ότι η ανταλλαγή πληροφοριών έχει τερματιστεί για τις επιθετικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία για την υποστήριξη των στρατευμάτων της στην άμυνα, αλλά έχουν «περιορίσει» την παροχή οποιονδήποτε πληροφοριών που οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για επιθετικούς στόχους κατά των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που επικαλείται το CNN.

Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να εμφανίζονται ότι βοηθούν ενεργά την Ουκρανία να επιτεθεί στη Ρωσία, γι’ αυτό και οι παραδόσεις στρατιωτικής βοήθειας ανεστάλησαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν θα παρακρατήσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία να προστατευθεί, πρόσθεσαν.

Η δορυφορική υπηρεσία Starlink του Ίλον Μασκ, το κύριο δορυφορικό σύστημα στο οποίο βασίζονται οι Ουκρανοί για επικοινωνία στο πεδίο της μάχης, εξακολουθεί να είναι ενεργή, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτς και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δήλωσαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η παύση θα μπορούσε να είναι βραχύβια, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διαπιστώσει ότι η Ουκρανία κάνει βήματα προς διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τη Ρωσία που συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία ενώ οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, και απείλησε να επιβάλει νέες κυρώσεις εάν δεν σταματήσουν.



