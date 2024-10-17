ΗΠΑ: Αμερικανικά B-2 Stealth έπληξαν αποθήκες όπλων των Χούθι στην Υεμένη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι χρησιμοποιήθηκαν βομβαρδιστικά Β-2 Stealth για επιδρομές σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων των Χούθι, «δορυφόρου» της Τεχεράνης, στη σκιά της επικείμενης ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν.



Όπως ανακοινώθηκε, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησαν πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές ακριβείας σε πολυάριθμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από την οργάνωση. Περιείχαν προηγμένα συμβατικά όπλα που χρησιμοποιούνται για να στοχεύουν αμερικανικά και διεθνή στρατιωτικά και πολιτικά σκάφη που πλέουν σε διεθνή ύδατα σε όλη την Κόκκινη Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.



JUST IN: US B-2 bombers strike Iran-backed Houthis in Yemen — CNN



Αυτές οι ενέργειες, τονίζουν οι ΗΠΑ, έγιναν για να υποβαθμιστεί η ικανότητα των Χούθι να συνεχίσουν τις απερίσκεπτες και παράνομες επιθέσεις τους στη διεθνή εμπορική ναυτιλία και στο προσωπικό και πλοία των ΗΠΑ, του συνασπισμού και του εμπορίου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν, υποβαθμίζοντας την ικανότητά τους να απειλούν τους περιφερειακούς εταίρους.



Οι δυνάμεις της CENTCOM στόχευσαν τις υπόγειες εγκαταστάσεις των Χούθι που στεγάζουν πυραύλους, εξαρτήματα όπλων και άλλα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται για να στοχεύουν στρατιωτικά και πολιτικά σκάφη σε όλη την περιοχή.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδιστικών stealth μεγάλης εμβέλειας B-2 Spirit της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ήταν μέρος της επιχείρησης.

«Η χρήση του βομβαρδιστικού B-2 καταδεικνύει τις δυνατότητες παγκόσμιων κρούσεων των ΗΠΑ για την επίτευξη αυτών των στόχων, όταν είναι απαραίτητο, οποτεδήποτε, οπουδήποτε» σημειώνεται.



Οι εκτιμήσεις των ζημιών που υπέστη η σιιτική οργάνωση βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αναφέρονται απώλειες αμάχων. Θα παρέχεται περαιτέρω ενημέρωση, καθώς επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες διευκρινίζουν οι ΗΠΑ.

Μήνυμα των ΗΠΑ στο Ιράν

Η χρήση από τις ΗΠΑ ενός από τα πιο σημαντικά και δαπανηρά οπλικά τους συστήματα, του B-2, ενάντια στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυρομαχικών των Χούθι στέλνει ένα ευρύτερο μήνυμα που θα ακουστεί στην Τεχεράνη εν μέσω της αντιπαράθεσης του Ιράν με τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ, αναφέρει το CNN.

Η αποστολή των βομβαρδιστικών Β-2 των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκαστο - η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει μόνο 19 από αυτά - για να χτυπήσει μια οργάνωση που δεν έχει τίποτα κοντά σε αυτό το επίπεδο εξελιγμένου στρατιωτικού υλικού φαίνεται με την πρώτη ματιά υπερβολική.

Η Ουάσιγκτον αρκούνταν στη χρήση όπλων που εκτοξεύτηκαν από αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στην περιοχή για να χτυπήσει στόχους των Χούθι τον περασμένο χρόνο, ενώ υπέστη ελάχιστη έως και καμία ζημιά.

Αλλά τα λόγια του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν κατά την ανακοίνωση του χτυπήματος ήταν ενδεικτικά:

«Αυτή ήταν μια μοναδική επίδειξη της ικανότητας των ΗΠΑ να στοχεύουν εγκαταστάσεις που οι αντίπαλοί μας προσπαθούν να κρατήσουν μακριά, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά θαμμένες υπόγειες, σκληρές ή οχυρωμένες».

Είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον «δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση… για να αποτρέψει επιθέσεις εναντίον αμάχων και των περιφερειακών εταίρων μας».

Αυτά τα λόγια δείχνουν το Ιράν με δύο τρόπους.

Πολλές από τις πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης πιστεύεται ότι βρίσκονται σε καλά προστατευμένες, υπόγειες εγκαταστάσεις. Και δεν υπάρχει πιο σημαντικός «περιφερειακός εταίρος» των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή από το Ισραήλ.

Καθώς ο κόσμος αναμένει τα αντίποινα του Ισραήλ για τις επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν την 1η Οκτωβρίου, η Ουάσιγκτον στέλνει ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι θα ανεχθεί μόνο περιορισμένη περαιτέρω δράση κατά του Τελ Αβίβ.

Η τελευταία αναφερόμενη αποστολή μάχης από βομβαρδιστικό B-2 ήταν τον Ιανουάριο του 2017. Θα ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι ΗΠΑ περίμεναν περισσότερα από επτά χρόνια - και ένα χρόνο μετά την αντιπαράθεση με τους Χούθι - για να στείλουν μήνυμα αποκλειστικά στους Χούθι σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

