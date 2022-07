«Ροντέο» έγινε ένας αγώνας μπάσκετ μεταξύ μαθητών στο Έντμοντ της Οκλαχόμα στις ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο προπονητής της ομάδας που εκείνη την ώρα προηγούταν στο σκορ, διαμαρτυρόμενος για μια διαιτητική απόφαση εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα έριξε κουτουλιά στον διαιτητή .

Τότε, άρχισαν να μπαίνουν και οι γονείς στο παρκέ για να συγκρατήσουν τους δύο άνδρες.

Ωστόσο ένας εκ των των διαιτητών νόμιζε πως ένας πατέρας ήταν έτοιμος να του επιτεθεί και όπως διακρίνεται και στο video του έριξε μπουνιά στο πρόσωπο ξαπλώνοντάς τον κυριολεκτικά στο έδαφος.

O άντρας άρχισε να αιμορραγεί ενώ οι παρευρισκόμενοι μέσα στο γήπεδο δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση της αστυνομίας.

We’ve acquired more video from the fight at The Score on Saturday night. It looks like a coach was the instigator, and a ref took a swing. The guy who was leveled by another ref was possibly trying to keep the peace. https://t.co/yZSwYjX17K pic.twitter.com/LifXQooY8C