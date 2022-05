Σοκαριστική επίθεση από δεκάδες μανιασμένους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε δέχθηκαν σε μετρό της Τουρκίας τρεις άτυχοι φίλοι της Τράμπζονσπορ.

To πλήθος των οπαδών της Φενέρ έπεσε πάνω τους και άρχισε να τους χτυπά με μανία χωρίς κανέναν λόγο.

Οι οπαδοί της ομάδας της Τραπεζούντας κατάφεραν να ξεφύγουν, μην μπορώντας ωστόσο να επιβιβαστούν στο τρένο.

Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο:

Turkey. 15.05.2022

Fenerbahce fans find 3 Trabzonspor fans on the train and kick them outside. pic.twitter.com/Q2v9pO9wEt