Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ορισμένοι κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης, συγκεντρώνονταν κοντά στο Καπιτώλιο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Κογκρέσο.

Μια σκηνή στολισμένη με πανό, μεταξύ άλλων, ένα που χαρακτήριζε τον Νετανιάχου «Καταζητούμενο Εγκληματία Πολέμου» σε μια αναφορά σε ένα ένταλμα σύλληψης που ζητούν να εκδώσουν οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο Νετανιάχου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον ανέβηκε στη σκηνή καταδικάζοντας για τον τόσο μεγάλο αριθμό νεκρών. «Κανείς δεν είναι ελεύθερος μέχρι όλοι να είναι ελεύθεροι», είπε η Σάραντον.

Σε κοντινή απόσταση, οι διαδηλωτές τοποθέτησαν σχεδόν 30 φέρετρα από χαρτόνι σε κανονικό μέγεθος τυλιγμένα με παλαιστινιακές σημαίες στη μνήμη όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα. Πολλοί δρόμοι κοντά στο Καπιτώλιο έχουν αποκλειστεί και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

«Θέλω να ανασταλεί όλη η βοήθεια προς το Ισραήλ λόγω των ενεργειών του στη Γάζα», είπε ο Μπράντλεϊ Κάλιναν, ο οποίος είπε ότι ταξίδεψε για τη διαδήλωση από το Κολόμπους του Οχάιο, 640 χιλιόμετρα απόσταση.

Δεκάδες Δημοκρατικοί βουλευτές σχεδιάζουν να μποϊκοτάρουν και να μην βρεθούν στα έδρανα στο Κογκρέσο κατά την ομιλία Νετανιάχου, εκφράζοντας έτσι την αντίδρασή τους για τους χιλιάδες θανάτους αμάχων και την ανθρωπιστική κρίση από τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

Σάντερς: Ντροπή για το Κογκρέσο η ομιλία του «εγκληματία πολέμου»

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς χαρακτήρισε «ντροπή» για το Κογκρέσο την ομιλία του «εγκληματία πολέμου» Νετανιάχου.

Μέλη μιας υπερορθόδοξης εβραϊκής ομάδας έφεραν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ που έγραφαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «ο αντισιωνισμός δεν είναι αντισημιτισμός», ενώ μια ομάδα νεότερης ηλικίας διαδηλωτών χόρευε υπό τους ήχους αραβικής μουσικής και κρατούσε μεγάλα πανό που έγραφαν "Σταματήστε να Οπλίζετε το Ισραήλ" και "Σταματήστε τα Εγκλήματα πολέμου στη Γάζα".

Φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις και φοιτητές διαμαρτύρονται εδώ και μήνες στις ΗΠΑ ενάντια στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, όπου οι υγειονομικές αρχές λένε ότι σχεδόν 40.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν το σύνολο των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της έχει εκτοπιστεί.

Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ ακολούθησε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ που άφησε πίσω της 1.200 νεκρούς, κυρίως αμάχους, με τους μαχητές της Χαμάς να πιάνουν περίπου 250 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Εισαγγελείς του ΔΠΔ δηλώνουν ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ο Νετανιάχου και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ καθώς και οι ηγέτες της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ αλ Μάσρι και Ισμαήλ Χανίγια να φέρουν ποινικές ευθύνες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται να έχουν διαπράξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

