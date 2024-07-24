Συνάντηση με την υποψήφια πρόεδρο των ΗΠΑ και νυν αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις θα έχει αύριο Πέμπτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης ταξίδεψε στις ΗΠΑ προκειμένου να συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν και να τον ενημερώσει για την πρόοδο των συζητήσεων που αφορούν την κατάπαυση πυρός στην περιοχή της Γάζας.

Ο Νετανιάχου θα ακούσει τις θέσεις της Κάμαλα Χάρις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και θα ενημερώσει για τα σχέδιά του, τόσο σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις για την εξολόθρευση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και για την επόμενη μέρα, αλλά και τις εξελίξεις στο βόρειο μέτωπο, ,με τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ από το έδαφος του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

