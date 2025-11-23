Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας έπληξε την Κυριακή έναν σημαντικό σταθμό παραγωγής ενέργειας και θέρμανσης στην περιοχή της Μόσχας, προκαλώντας πυρκαγιά και αναγκάζοντας την ενεργοποίηση εφεδρικής παροχής ρεύματος και την ανάπτυξη κινητών μονάδων θέρμανσης.

Τα ουκρανικά drones έπληξαν τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Shatura, περίπου 120 χλμ. ανατολικά του Κρεμλίνου, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ.

«Μερικά από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αεράμυνας. Αρκετά έπεσαν στην περιοχή του σταθμού. Ξέσπασε πυρκαγιά στην εγκατάσταση. Τώρα έχει χωροθετηθεί», δήλωσε ο Βορομπιόφ.

Τρεις μετασχηματιστές του σταθμού παραγωγής ενέργειας, περίπου 65 τ.μ. έκαστος, έπιασαν φωτιά, ανέφερε η εφημερίδα Kommersant επικαλούμενη το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Ο Βορομπιόφ δήλωσε ενεργοποιήθηκε η εφεδρική παροχή ρεύματος και ότι κινητά συστήματα θέρμανσης αναπτύσσονται στην περιοχή όπου η θερμοκρασία είναι γύρω στο σημείο μηδέν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.