Έξι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεών τους προς και από τη Βενεζουέλα, έπειτα από προειδοποίηση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή. Η απόφαση αυτή ελήφθη εν μέσω έντασης, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Iberia (Ισπανία), TAP (Πορτογαλία), Avianca (Κολομβία), Caribbean (Τρίνινταντ και Τομπάγκο), GOL (Βραζιλία) και LATAM (Χιλή) ανέστειλαν τις συνδέσεις τους με τη Βενεζουέλα μέχρι νεοτέρας, όπως δήλωσε η πρόεδρος της ένωσης αεροπορικών εταιρειών της χώρας (ALAV), Μαρισέλα δε Λοαΐσα.

Οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στην περιοχή το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο παγκοσμίως, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκφράζει ανησυχίες, θεωρώντας την εν λόγω ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων ως «απειλή» για την ανατροπή της και την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος».

Την Παρασκευή, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε ειδοποίηση (A0012/25), καλώντας τους χειριστές αεροσκαφών να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή λόγω της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας» και της «αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας» στη Βενεζουέλα και γύρω περιοχές.

Η ειδοποίηση της FAA επισημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν απειλές για αεροσκάφη σε όλα τα ύψη, κατά την υπέρπτηση, την άφιξη και την αναχώρηση, καθώς και για αεροδρόμια και αεροσκάφη στο έδαφος.

Παρά τις ακυρώσεις, ορισμένες εταιρείες, όπως οι Copa (Παναμάς), Air Europa (Ισπανία), Turkish Airlines, Laser και PlusUltra (Βενεζουέλα), εξακολουθούν να πραγματοποιούν πτήσεις προς τη χώρα, σύμφωνα με την κ. δε Λοαΐσα.

Κλιμακούμενη ένταση και ανησυχίες για ασφάλεια

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ανακοινώσει πως θα εντάξει στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων καρτέλ που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί αμφισβητούν την ύπαρξη του λεγόμενου Cártel de los Soles.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 20 επιδρομές εναντίον ταχύπλοων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Η ALAV συμβουλεύει όσους έχουν προγραμματισμένα ταξίδια με τις εταιρείες που εξυπηρετούν τη Βενεζουέλα να παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών τους για ενδεχόμενες αλλαγές.

Στον επίσημο ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου Μαϊκετία του Καράκας, οι πτήσεις των εταιρειών TAP και Avianca εμφανίζονταν ως ακυρωμένες το Σάββατο.

