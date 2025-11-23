Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε τη συμφωνία που επετεύχθη με την Αυστραλία για τη διοργάνωση της επόμενης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τον συμβιβασμό ως σημαντικό επίτευγμα για την πολυμερή συνεργασία.

Μετά από μακρά περίοδο διαφωνιών, οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία σύμφωνα με την οποία η Τουρκία θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη COP31 το 2026, ενώ η Αυστραλία θα ηγηθεί της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Η Άγκυρα και η Καμπέρα είχαν καταθέσει ξεχωριστές υποψηφιότητες για τη διοργάνωση της διάσκεψης, χωρίς να είναι διατεθειμένες να αποσυρθούν.

Σε εκδήλωση της συνόδου της Ομάδας των 20 (G20) στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο Ερντογάν δήλωσε: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμέρεια τον τελευταίο καιρό έχει χάσει έδαφος, θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με την Αυστραλία είναι σημαντική».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, τόνισε ότι η χώρα του θα έχει την «αποκλειστική εξουσιοδότηση αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις» και θα καθοδηγήσει τη λήψη αποφάσεων στη διάσκεψη. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι η περιοχή του Ειρηνικού θα φιλοξενήσει μια ειδική προπαρασκευαστική συνάντηση της COP, με στόχο να αναδειχθεί η υπαρξιακή απειλή που θέτει η κλιματική αλλαγή για την περιοχή.

Σημαντική ήταν η στήριξη της υποψηφιότητας της Αυστραλίας από μια ομάδα 18 νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής, Μουράτ Κουρούμ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η Τουρκία θα είναι η προεδρεύουσα χώρα και οικοδεσπότης της COP31, επισημαίνοντας τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που προηγήθηκαν.

Σε μεταγενέστερη δήλωσή του από τη διάσκεψη της COP30 στη Βραζιλία, ο Κουρούμ υπογράμμισε πως η Τουρκία εγγυάται τη διοργάνωση μιας δίκαιης και ισορροπημένης διάσκεψης, με έμφαση όχι μόνο στη δική της περιοχή, αλλά και στις ευαίσθητες περιοχές του Ειρηνικού και της Ασίας, ενώνοντας τον βορρά με τον νότο.

