ΗΠΑ: «Κλείδωσε» για τις 4 Φεβρουαρίου η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να μιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ότι για τον λόγο αυτό ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί μαζί του, αναφέρει το Reuters.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ δεν έδωσε ημερομηνία για τη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά είπε ότι θα πραγματοποιηθεί «πολύ σύντομα». Λίγο αργότερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού διευκρίνισε ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα διεξαχθεί στις 4 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Η συνάντηση έρχεται εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας διάρκειας έξι εβδομάδων που οδήγησε σε προσωρινή παύση των 15 μηνών μαχών μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.Ο Τραμπ επέμεινε επίσης τη Δευτέρα ότι θέλει η Αίγυπτος να δέχεται Παλαιστίνιους από τη Γάζα , όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί λόγω της στρατιωτικής απάντησης του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.Τους βοηθάμε πολύ και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μας βοηθήσουν», είπε ο Τραμπ για τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον οποίο αποκάλεσε «φίλο».«Θα ήθελα να τους κάνω να ζουν σε μια περιοχή όπου θα μπορούν να ζουν χωρίς αναστάτωση, επανάσταση και βία», υποστήριξε ο Τραμπ για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.