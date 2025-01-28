Ο ισραηλινός στρατός - που κατέλαβε στρατηγικής σημασίας εδάφη στη νότια Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ - θα παραμείνει επ' αόριστον στην κορυφή του Όρους Ερμών, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, επισκεπτόμενος ισραηλινούς στρατιώτες στην περιοχή αυτή.

Ο Κατς τόνισε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε "εχθρικές δυνάμεις", όπως τις αποκάλεσε, να εγκατασταθούν στη νότια Συρία.

Το Όρος Ερμών είναι ένα τεράστιο σύμπλεγμα χιονισμένων βουνοκορφών που δεσπόζουν πάνω από τα σύνορα Συρίας-Λιβάνου, με θέα αγροτικές εκτάσεις της επαρχίας της Δαμασκού καθώς και τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία το Ισραήλ κατέλαβε από τη Συρία στον πόλεμο του 1967.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στρατεύματά του έλαβαν θέσεις εντός μιας υπό εποπτεία του ΟΗΕ αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης εντός της Συρίας, και ορισμένες ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν πέρα από τη ζώνη αυτή. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωναν προσφάτως ότι οι τελευταίες αυτές στρατιωτικές κινήσεις ήταν περιορισμένες και προσωρινής διάρκειας, που είχαν στόχο να θωρακιστεί η ασφάλεια των ισραηλινών συνόρων.

Η στρατιωτική κίνηση του Ισραήλ εντός της συριακής επικράτειας επικρίνεται ως παραβίαση διεθνών συμφωνιών από ορισμένες χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία έχουν ζητήσει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.