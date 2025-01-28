Με αντιδράσεις υπό τη μορφή νομικών προκλήσεων βρίσκεται αντιμέτωπη η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την απόφαση για το πάγωμα προγραμμάτων ομοσπονδιακής βοήθειας.

Αρκετοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί προχώρησαν σε μηνύσεις κατά της κυβέρνησης.



Η παύση της χρηματοδότησης, ανέφερε η μήνυση, «θα έχει καταστροφικό αντίκτυπο σε εκατοντάδες χιλιάδες αποδέκτες επιχορήγησης που εξαρτώνται από αυτά τα χρήματα, τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί, για να εκπληρώσουν τις αποστολές τους, να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους, να πληρώσουν το ενοίκιο τους και για να βελτιώσουν την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων.

Οι ΜΚΟ ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση παραβίασε τον νόμο περί διοικητικής διαδικασίας, ένα καταστατικό που θέτει διαδικαστικά προστατευτικά για τον τρόπο με τον οποίο μια εκτελεστική υπηρεσία εφαρμόζει πολιτικές. Η μήνυση ανέφερε ότι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί θα ζητήσουν προσωρινή απαγόρευση του περιορισμού.

Η καταγγελία ανέφερε ότι το πάγωμα της βοήθειας του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, που ζητήθηκε με σημείωμα που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ από δημοσιογράφους, θα θέσει σε ισχύ την απόφαση για παύση της χρηματοδότησης «με μόλις είκοσι τέσσερις ώρες προειδοποίησης, χωρίς καμία νομική ή ορθολογική βάση».



Πηγή: skai.gr

