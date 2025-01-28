Το Ισραήλ διακόπτει από μεθαύριο, Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου, κάθε επαφή με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και με «οιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό της», ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι μέλη της υπηρεσίας αυτής των Ηνωμένων Εθνών καλούνται να φύγουν από την Ιερουσαλήμ μέχρι αυτή την ημερομηνία.

«Αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε επιπόλαια, ούτε γρήγορα. Αυτή δεν είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι μια αναγκαία απόφαση», δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον σε εκπροσώπους του Τύπου, δύο ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος μιας ισραηλινής νομοθεσίας που ψηφίστηκε από το ισραηλινό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο.

Ο ισραηλινός αυτός νόμος απαγορεύει σε Ισραηλινούς αξιωματούχους να συνεργάζονται με την UNRWA και απαγορεύει τις δραστηριότητες υπηρεσίας αυτής «στο ισραηλινό έδαφος», στο οποίο περιλαμβάνεται η Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία κατέλαβε και προσάρτησε το Ισραήλ το 1967.

Η UNRWA δραστηριοποιείται στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές προσφέροντας υπηρεσίες στους πρόσφυγες, κυρίως στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της υγιεινής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

