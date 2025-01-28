Το Ισραήλ διακόπτει από μεθαύριο, Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου, κάθε επαφή με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και με «οιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό της», ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι μέλη της υπηρεσίας αυτής των Ηνωμένων Εθνών καλούνται να φύγουν από την Ιερουσαλήμ μέχρι αυτή την ημερομηνία.
«Αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε επιπόλαια, ούτε γρήγορα. Αυτή δεν είναι μια πολιτική απόφαση. Είναι μια αναγκαία απόφαση», δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον σε εκπροσώπους του Τύπου, δύο ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος μιας ισραηλινής νομοθεσίας που ψηφίστηκε από το ισραηλινό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο.
Ο ισραηλινός αυτός νόμος απαγορεύει σε Ισραηλινούς αξιωματούχους να συνεργάζονται με την UNRWA και απαγορεύει τις δραστηριότητες υπηρεσίας αυτής «στο ισραηλινό έδαφος», στο οποίο περιλαμβάνεται η Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία κατέλαβε και προσάρτησε το Ισραήλ το 1967.
Η UNRWA δραστηριοποιείται στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές προσφέροντας υπηρεσίες στους πρόσφυγες, κυρίως στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της υγιεινής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.