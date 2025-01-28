Ισραήλ: Ο αδελφός ομήρου που είναι πιθανόν νεκρός προτιμά την απελευθέρωση ενός ζωντανού στη θέση του

Ο αδελφός ενός Ισραηλινού ομήρου που είναι πιθανόν νεκρός στη Γάζα και το όνομά του βρίσκεται στον κατάλογο των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις να απελευθερωθούν σύντομα, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, δήλωσε σήμερα πως προτιμά να απελευθερωθεί ένας όμηρος που είναι ζωντανός παρά να παραδοθεί η σορός του αδελφού του.

«Ο αδελφός μου είναι στον κατάλογο των ομήρων που αναμένεται να επιστρέψουν τώρα και προφανώς δεν είναι πλέον ζωντανός, εμφανίζεται (…) στον κατάλογο των οκτώ νεκρών», δήλωσε ο Ντάνι Ελγκαράτ, που προσκλήθηκε στη συνεδρίαση μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Ο αδελφός του Ιτζίκ Ελγκαράτ, ένας Ισραηλινό-Δανός, ήταν μεταξύ των 251 ανθρώπων που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου του 2023, στην άνευ προηγουμένου επίθεση που πραγματοποίησε από τη Γάζα η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στο Ισραήλ.

Αυτός ο άνδρας, ο οποίος ήταν ηλικίας 68 ετών όταν απήχθη, βρίσκεται στον κατάλογο των ομήρων άνω των 50 ετών που κρατούνται στη Γάζα και είναι μεταξύ εκείνων που θα πληρούσαν τους όρους απελευθέρωσης κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας, με την οποία μπήκε τέλος στον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, καθώς θεωρούνται ανθρωπιστικές περιπτώσεις.

Οκτώ από τους ομήρους που αναμένεται να παραδοθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας είναι νεκροί, ανακοίνωσε χθες ο Νταβίντ Μενσέρ, ένας εκπρόσωπος Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης.

Η πρώτη φάση διάρκειας έξι εβδομάδων, που ξεκίνησε τη 19η Ιανουαρίου, ημέρα παύσης των εχθροπραξιών στον παλαιστινιακό θύλακα, προβλέπεται να οδηγήσει στην απελευθέρωση 33 ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 1.900 Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Επτά γυναίκες όμηροι επέστρεψαν ήδη στα σπίτια τους κατά τις δύο πρώτες ανταλλαγές, τη 19η και 25η Ιανουαρίου.

Το Ισραήλ είχε αναφέρει τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι είχε στην κατοχή του έναν κατάλογο, τον οποίο απαιτούσε εδώ και καιρό από τη Χαμάς, σχετικά με την κατάσταση του συνόλου των ομήρων τους οποίους αφορούσε η πρώτη φάση, προκειμένου να γνωρίζει ποιοι ήταν ζωντανοί και ποιοι νεκροί.

«Αυτός ο κατάλογος συμπίπτει με εκείνον των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών», δήλωσε ο Μενσέρ, χωρίς να αναφέρει τα ονόματα των νεκρών ομήρων.

«Αφήστε τους νεκρούς και επιστρέψτε στη θέση τους οκτώ ζωντανούς ομήρους, είμαι έτοιμος να απαρνηθώ τη σορό του αδελφού μου, βγάλτε τους από την κόλαση», συμπλήρωσε ο Ελγκαράτ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

