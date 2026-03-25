ΗΠΑ: Ουρές και καθυστερήσεις στα αεροδρόμια λόγω των παραιτήσεων των υπαλλήλων ασφαλείας

50.000 υπαλλήλοι της TSA εργάζονται χωρίς αμοιβή και αυτό προκαλεί σοβαρές πιέσεις και τις μεγαλύτερες ουρές στην ιστορία της υπηρεσίας

κόσμος στο αεροδρόμιο

Ατελείωτες ουρές αναφέρθηκαν στα μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ, καθώς ολοένα περισσότεροι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) παραιτούνται.

ΗΥπηρεσία (Transportation Security Administration) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των υπαλλήλων ασφαλείας αεροδρομίων που παραιτήθηκαν έχει αυξηθεί σε 480 από τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης.

Η Χα ΜακΝιλ, ανώτερη αξιωματούχος της TSA, ενημέρωσε ένα μέλος της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ότι η διαφωνία που αναγκάζει 50.000 υπαλλήλους της TSA να εργάζονται χωρίς αμοιβή προκαλεί σοβαρές πιέσεις και τις μεγαλύτερες ουρές στην ιστορία της υπηρεσίας. Τόνισε ότι η TSA θα μπορούσε να αναγκαστεί να κλείσει τα μικρότερα αεροδρόμια της χώρας αν τα προβλήματα προσωπικού επιδεινωθούν.

TAGS: ΗΠΑ αεροδρόμιο
