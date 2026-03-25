Ατελείωτες ουρές αναφέρθηκαν στα μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ, καθώς ολοένα περισσότεροι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) παραιτούνται.
ΗΥπηρεσία (Transportation Security Administration) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των υπαλλήλων ασφαλείας αεροδρομίων που παραιτήθηκαν έχει αυξηθεί σε 480 από τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης.
Η Χα ΜακΝιλ, ανώτερη αξιωματούχος της TSA, ενημέρωσε ένα μέλος της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ότι η διαφωνία που αναγκάζει 50.000 υπαλλήλους της TSA να εργάζονται χωρίς αμοιβή προκαλεί σοβαρές πιέσεις και τις μεγαλύτερες ουρές στην ιστορία της υπηρεσίας. Τόνισε ότι η TSA θα μπορούσε να αναγκαστεί να κλείσει τα μικρότερα αεροδρόμια της χώρας αν τα προβλήματα προσωπικού επιδεινωθούν.
