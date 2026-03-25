Για ενδιαφέρον της Ελλάδας και της Ρουμανίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα European Patrol Corvette μίλησε ο CEO του ιταλικού ναυπηγικού ομίλου Fincantieri, όπως μετέδωσε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Όπως τόνισε ο ίδιος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιπροσωπεύει μια πρωτοβουλία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών.

«Η Fincantieri επιδιώκει ενεργά συγχωνεύσεις και εξαγορές για να επιταχύνει την ανάπτυξή της στον τομέα των υποβρυχίων επιχειρήσεων», πρόσθεσε ο CEO της ιταλικής εταιρείας.

Η Fincantieri, ένας από τους μεγαλύτερους ναυπηγικούς ομίλους της Ευρώπης. Το τελευταίο διάστημα έχει στρέψει την προσοχή της προς τις υποβρύχιες δυνατότητες και την υποθαλάσσια άμυνα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή τους σε εμπορικό επίπεδο.

