Σάινμπαουμ: «Διατηρούμε τη συμφωνία για την εργασία Κουβανών γιατρών στη χώρα»

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε ότι το Μεξικό θα διατηρήσει τη συμφωνία του με την Αβάνα για την εργασία Κουβανών γιατρών στη χώρα, μετά την απόσυρση της συμμετοχής σε παρόμοιες συμφωνίες από μερικές γειτονικές χώρες λόγω πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία που μας έχει βοηθήσει σημαντικά. Είναι μια διμερής συμφωνία που υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής για το Μεξικό», δήλωσε η Σάινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθημερινής πρωινής συνέντευξης Τύπου της.

Το Μεξικό έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους προορισμούς για Κουβανούς ιατρούς, με χιλιάδες γιατρούς και ειδικούς να μεταφέρονται στη χώρα από το 2022 για να εργάζονται σε υποεξυπηρετούμενες, αγροτικές περιοχές.

Το πρόγραμμα ιατρικής αποστολής αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές ξένου εισοδήματος για την κυβέρνηση της Κούβας, η οποία έχει κατηγορήσει τις χώρες που αποφάσισαν να τερματίσουν τα προγράμματα ότι υποκύπτουν στην πίεση της Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπορικό εμπάργκο στην Κούβα από το 1960, και φέτος η κυβέρνηση Τραμπ κλιμάκωσε την πίεση απειλώντας με δασμούς τις χώρες που στέλνουν πετρέλαιο στην Κούβα, όπου οι ελλείψεις καυσίμων έχουν επιδεινώσει τις διακοπές ρεύματος και έχουν πλήξει κρίσιμες υπηρεσίες. Το Μεξικό, που έχει σταματήσει τις δικές του αποστολές πετρελαίου στο μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής, είναι μεταξύ των χωρών που έχουν στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα.

Οι Μπαχάμες, η Ονδούρα, η Γουατεμάλα, η Τζαμάικα και η Γουιάνα ανακοίνωσαν σχέδια να τερματίσουν τις συμφωνίες με την Κούβα στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν εκμεταλλευτικό και ισοδυναμεί με καταναγκαστική εργασία.

Οι χώρες υποδοχής, όπου οι αγροτικές κοινότητες εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που παρέχουν Κουβανοί γιατροί και νοσηλευτές, απορρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό. Οι αξιωματούχοι λένε ότι οι μισθοί και τα εργασιακά πρότυπα των ιατρών συμμορφώνονται με τους τοπικούς και διεθνείς νόμους.

Αν και οι χώρες της περιοχής παραδοσιακά αντιτίθενται στο εμπάργκο των ΗΠΑ κατά της Κούβας, ένα κύμα κυβερνήσεων που ευθυγραμμίζονται με δεξιές πολιτικές έχει αλλάξει συμμαχίες. Πέρυσι, η Αργεντινή και η Παραγουάη ενώθηκαν με μερικές χώρες παγκοσμίως που αντιτάχθηκαν στο τέλος του εμπάργκο των ΗΠΑ. Η Κόστα Ρίκα διέκοψε τις σχέσεις με την Κούβα νωρίτερα αυτόν τον μήνα και το Εκουαδόρ απέλασε διπλωματικό προσωπικό από την πρωτεύουσά του.

Αφού ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορούσε να κάνει «οτιδήποτε θέλει» με την Κούβα, οι Κουβανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι για την απίθανη πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.