Ο Χάντι Μάταρ, ο 27χρονος Αμερικανολιβανέζος που επιτέθηκε με μαχαίρι το 2022 στον Σαλμάν Ρούσντι, τον συγγραφέα-σύμβολο της ελευθερίας της έκφρασης, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 25 ετών.

Ο Μάταρ, ο οποίος μεγάλωσε στις ΗΠΑ, κρίθηκε ένοχος τον περασμένο Φεβρουάριο για απόπειρα δολοφονίας και επίθεση. Η δίκη του, στο Μέιβιλ της Νέας Υόρκης, κράτησε δύο εβδομάδες.

BREAKING: The man who stabbed author Salman Rushdie on stage, blinding him in one eye, has been sentenced to 25 years in prison. https://t.co/5frX8PYGYl — The Associated Press (@AP) May 16, 2025

Ο δικαστής του επέβαλε τη μέγιστη ποινή, δηλαδή κάθειρξη 25 ετών, για την επίθεση στον Ρούσντι και άλλα επτά χρόνια για τον τραυματισμό ενός άλλου προσώπου. Θα εκτίσει τις ποινές αυτές ταυτόχρονα.

#BREAKING Hadi Matar leaves court after being sentenced to 25 years in prison for attempted murder, for stabbing author Salman Rushdie in August 2022 during a lecture at the Chautauqua Institution. More on midday on @WGRZ TV 2 #Buffalo pic.twitter.com/en82u32MJ6 — Dave McKinley (@DaveMcKinley2) May 16, 2025

Στις 12 Αυγούστου 2022 ο Μάταρ μαχαίρωσε τον συγγραφέα των «Σατανικών στίχων», του μυθιστορήματος εξαιτίας του οποίου το 1989 το Ιράν καταδίκασε σε θάνατο τον Ρούσντι, καθώς το θεώρησε «βλάσφημο». Ο 77χρονος Αμερικανοβρετανός συγγραφέας, που κατάγεται από την Ινδία, έχασε την όραση από το δεξί του μάτι ενώ το ένα χέρι του παρέλυσε. Ο Μάταρ τον μαχαίρωσε δέκα φορές, προσπάθησε να του κόψει τον λαιμό και τον τραυμάτισε στο ήπαρ και το έντερο.

Η επίθεση σημειώθηκε μπροστά σε χίλιους θεατές, σε ένα συνέδριο για την προστασία της ελευθερίας των συγγραφέων σε μια ήσυχη κωμόπολη στα σύνορα με τον Καναδά. Οι θεατές ήταν εκείνοι που έσωσαν τον Ρούσντι και ο Μάταρ συνελήφθη αμέσως.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε και ο Χένρι Ριζ, ο συνιδρυτής του προγράμματος «Πίτσμπουργκ Πόλη Καταφύγιο», που βοηθά εξόριστους συγγραφείς.

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση ο Μάταρ έδωσε συνέντευξη στην ταμπλόιντ εφημερίδα New York Post, εκφράζοντας την «έκπληξή του» που ο Σαλμάν Ρούσνι επέζησε. Δεν ανέφερε ωστόσο εάν έδρασε υπακούοντας στη φάτουα που εξέδωσε το 1989 ο Αγιατολάχ Χομεϊνί σε βάρος του Ρούσντι. Εξήγησε ότι έχει διαβάσει μόνο δύο σελίδες από τους «Σατανικούς στίχους» αλλά θεωρούσε ότι ο συγγραφέας «επιτέθηκε στο Ισλάμ».

Μετά τη φάτουα που τον καταδίκαζε σε θάνατο, ο Ρούσντι κρυβόταν στο Λονδίνο επί μια δεκαετία. Τα τελευταία 20 χρόνια ωστόσο ζει μια σχεδόν κανονική ζωή στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

