Νετανιάχου: Θα ακολουθήσουν σφοδρότερα πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του (IDF) θα εξακολουθήσουν να πλήττουν την Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων εναντίον της ηγεσίας των ανταρτών Χούθι, αφότου ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τα πλήγματα στα λιμάνια της Χοντάιντα και του Σαλίφ.
«Οι πιλότοι μας μόλις έπληξαν με επιτυχία δύο λιμάνια των τρομοκρατών Χούθι και αυτή είναι μόνο η αρχή, θα ακολουθήσουν κι άλλα πλήγματα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.
«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να μείνουμε άπραγοι και να αφήσουμε τους Χούθι να μας επιτίθενται. Θα τους πλήξουμε ακόμη περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
- Το Ιράν αρνείται ότι έχει λάβει πρόταση από τις ΗΠΑ για την πυρηνική συμφωνία
- Επίθεση Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Ένας κόπανος, που καλά θα κάνει να το βουλώσει»
- Καμία πρόοδος στις συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας: Η συμφωνία για νέο ραντεβού και οι «παράλογες» απαιτήσεις της Μόσχας που απορρίπτει το Κίεβο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.