Νετανιάχου: Θα ακολουθήσουν σφοδρότερα πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του (IDF) θα εξακολουθήσουν να πλήττουν την Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων εναντίον της ηγεσίας των ανταρτών Χούθι, αφότου ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τα πλήγματα στα λιμάνια της Χοντάιντα και του Σαλίφ.

«Οι πιλότοι μας μόλις έπληξαν με επιτυχία δύο λιμάνια των τρομοκρατών Χούθι και αυτή είναι μόνο η αρχή, θα ακολουθήσουν κι άλλα πλήγματα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να μείνουμε άπραγοι και να αφήσουμε τους Χούθι να μας επιτίθενται. Θα τους πλήξουμε ακόμη περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

