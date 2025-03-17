Πλαστικά σφαιρίδια ξεβράζονται στις ακτές της Βρετανίας μετά από εκρήξεις πλοίων

Μικρά πλαστικά σφαιρίδια ξεβράστηκαν στην ανατολική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου, μια εβδομάδα μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων.

Τα νήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλαστικών προϊόντων και έχουν συνήθως μέγεθος μόλις λίγων χιλιοστών, εντοπίστηκαν για πρώτη φορά το Σαββατοκύριακο σε έναν κόλπο νότια του σημείου της συντριβής, δήλωσε ο εκπρώσωπος της ακτοφυλακής. Ορισμένα έχουν φτάσει και στην ξηρά και η διαδικασία ανάκτησής τους ξεκίνησε τη Δευτέρα, ανέφερε.

Η σύγκρουση ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ενός πετρελαιοφόρου οδήγησε σε διαδοχικές εκρήξεις και τον θάνατο ενός ναυτικού.

Τα συγκεκριμένα υλικά δεν είναι τοξικά, αλλά μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την άγρια ​​ζωή. Η περιοχή γύρω από το σημείο του συμβάντος φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς πουλιών και ψαριών, γεγονός που έχει ενεργοποιήσει τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

