ΗΠΑ: Κατηγορίες σε ακόμα 30 άτομα για τις διαμαρτυρίες κατά της ICE σε εκκλησία στη Μινεσότα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε την Παρασκευή κατηγορίες σε ακόμη 30 άτομα που κατηγορούνται για τη διακοπή λειτουργίας σε εκκλησία της Μινεσότα τον περασμένο μήνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Το κατηγορητήριο διευρύνει σημαντικά το πεδίο μιας ποινικής υπόθεσης που περιλάμβανε ήδη τον πρώην παρουσιαστή του CNN, Ντον Λέμον, έναν από τους εννέα ανθρώπους που είχαν αρχικά κατηγορηθεί. Και οι 39 εναγόμενοι κατηγορούνται για συνωμοσία κατά του δικαιώματος της θρησκευτικής λατρείας και για παραβίαση νόμου που απαγορεύει την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε χώρους λατρείας.

«Κατόπιν δικής μου οδηγίας, ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν ήδη συλλάβει 25 από αυτούς, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. «ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΣΤΕ ΣΕ ΧΩΡΟ ΛΑΤΡΕΙΑΣ. Αν το κάνετε, δεν μπορείτε να κρυφτείτε από εμάς — θα σας βρούμε, θα σας συλλάβουμε και θα σας διώξουμε ποινικά».

Ο Λέμον και αρκετοί άλλοι που είχαν κατηγορηθεί προηγουμένως δήλωσαν αθώοι. Ο Λέμον, πλέον ανεξάρτητος δημοσιογράφος που μετέδωσε τη διαδήλωση σε ζωντανή ροή (livestream), υποστήριξε ότι οι κατηγορίες παραβιάζουν τα δικαιώματά του για την ελευθερία του τύπου βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ. Ο ίδιος και άλλοι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι στοχοποιούνται επειδή εναντιώνονται στις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Η διαμαρτυρία της 18ης Ιανουαρίου στην εκκλησία Cities Church στο Σεντ Πολ τράβηξε την παγκόσμια προσοχή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε μεγάλο αριθμό ομοσπονδιακών πρακτόρων στην περιοχή για μια καταστολή της μετανάστευσης, η οποία πυροδότησε διαδηλώσεις και οδήγησε στη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορες μετανάστευσης.

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας δήλωσαν ότι επέλεξαν τη συγκεκριμένη εκκλησία επειδή πίστευαν ότι ένας ανώτερος πάστορας εκεί ήταν στέλεχος της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κινήθηκε επιθετικά για να απαγγείλει κατηγορίες σε άτομα που συμμετείχαν στη διαδήλωση, ακόμη και αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής αρνήθηκε αρχικά να υπογράψει τις συλλήψεις αρκετών κατηγορουμένων. Το κατηγορητήριο κατηγορεί τους διαδηλωτές για οργάνωση μιας «συντονισμένης επίθεσης τύπου κατάληψης» στην εκκλησία.

Πλάνα από βίντεο έδειξαν διαδηλωτές να διακόπτουν τη λειτουργία φωνάζοντας συνθήματα κατά της ICE και να έρχονται σε αντιπαράθεση με μέλη του εκκλησιάσματος, αναγκάζοντας πολλούς να τραπούν σε φυγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.