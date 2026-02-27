Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Ιταλός ομόλογός του εγκαινίασαν στη Ρώμη την έκθεση «Κύπρος και Ιταλία»

Ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Ιταλός ομόλογός του Σέρτζιο Ματαρέλα εγκαινίασαν την έκθεση «Κύπρος και Ιταλία. Κοινές πολιτιστικές ταυτότητες στην αυγή της Ιστορίας», η οποία φιλοξενείται από σήμερα στο μουσείο Καστέλ Σαντ΄Άνζτελο της Αιώνιας Πόλης. Πρόκειται για πολιτιστική πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται στο εξάμηνο της εκ περιτροπής κυπριακής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η διοργάνωση είναι αποτέλεσμα γόνιμης πολιτιστικής συνεργασίας των δυο χωρών.

Εκατόν είκοσι εκθέματα από την Κύπρο, τη Σαρδηνία και τη Σικελία συνθέτουν μια κοινή, διαχρονική κληρονομιά. Πρόκειται για επτά χιλιάδες χρόνια πολιτισμού και σημαντικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα νησιά της Ιταλίας και την Κύπρο. Είναι ιδιαίτερη η έμφαση που δίδεται στην εξέλιξη κοινοτήτων, πόλεων-κρατών και βασιλείων, αναδεικνύοντας τη σημασία των θαλασσίων διασυνδέσεων. Στην έκθεση του Καστέλ Σαντ΄Άνζτελο, όπως υπογράμμισε η επιμελήτριά της Αναστασία Χριστοφιλοπούλου, παρουσιάζεται και η δράση των ιταλικών αρχαιολογικών αποστολών στην Κύπρο.

Ο επισκέπτης μπορεί να διαπιστώσει ότι ιδέες και αντικείμενα καθημερινής και τελετουργικής χρήσης κυκλοφορούσαν ελεύθερα στη Μεσόγειο, μια θάλασσα η οποία λειτούργησε ως γέφυρα και κατάφερε να ευνοήσει το εμπόριο και την αμοιβαία γνωριμία. Το μήνυμα της έκθεσης της Ρώμης εναρμονίζεται με εκείνο της εκ περιτροπής κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στη σημασία της συνεργασίας, της διασύνδεσης και του πολιτισμικού υβριδισμού στην νότια Ευρώπη.

Ο κυπριακός χαλκός που ανακαλύφθηκε σε αρχαιολογικούς χώρους της Σικελίας και της Σαρδηνίας αποδεικνύει ακριβώς τη σημασία των θαλασσίων διασυνδέσεων, του νησιωτικού πολιτισμού, αλλά και τη βαθιά, διαχρονική αξία του διαλόγου σε κάθε γωνιά της Μεσογείου.

Πηγή: skai.gr

