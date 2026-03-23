Το Ιστορικό Δικαστικό Μέγαρο της κομητείας Φλόιντ στις ΗΠΑ υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα στο κτίριο στο κέντρο της Ρώμης (Rome).

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η φωτιά εντοπίστηκε στο κτίριο επί της West 5th Avenue γύρω στις 2:20 μ.μ. τοπική ώρα.

The historic courthouse in downtown Rome, Georgia is believed to be the last remaining historic building of its kind in Floyd county. It was built in 1890’s. They’ve been working on it recently. pic.twitter.com/PW3ushUlqc — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) March 23, 2026

Just In: Major fire at Floyd County Courthouse in Rome, Georgia. pic.twitter.com/vQxFsg9h0b — My1stAmerica (@My1stAmerica) March 23, 2026

Όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, δήλωσε ο διευθυντής της κομητείας Φλόιντ, Τζέιμι ΜακΚόρντ. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν δρόμους και εκκένωσαν τμήματα της γειτονικής οδού Μπρόουντ, ενώ τα συνεργεία έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Ο ιστότοπος της πόλης της Ρώμης αναφέρει ότι το δικαστικό μέγαρο χτίστηκε το 1892 και «προβάλλει ρωμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική με χαρακτηριστικά πήλινα γκροτέσκο στην πρόσοψή του».

Το κτίριο χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως γραφείο του Επιτρόπου Φορολογίας της κομητείας Φλόιντ.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη και τελεί υπό διερεύνηση. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το δικαστικό μέγαρο βρισκόταν υπό ανακαίνιση εκείνη την ώρα.

Πηγή: skai.gr

