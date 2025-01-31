Στόχος χακαρίσματος από την ισραηλινή εταιρεία κατασκευής λογισμικού κατασκοπείας, Paragon Solutions, έγιναν χρήστες του WhatsApp - μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και μέλη της κοινωνίας των πολιτών - δήλωσε σήμερα αξιωματούχος αυτής της δημοφιλούς εφαρμογής συνομιλιών, ιδιοκτησίας του τεχνολογικού κολοσσού Meta.

Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης ασφαλείας (hacking), εκπρόσωποι της WhatsApp έστειλαν νομική προειδοποίηση με τη μορφή του κατεπείγοντος (cease-and-desist letter) στην Paragon.

Σε ανακοίνωσή της η WhatsApp είπε ότι η εταιρεία «θα συνεχίσει να προστατεύει τη δυνατότητα ανθρώπων να επικοινωνούν ιδιωτικά».

Η Paragon αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι εντοπίστηκε μια προσπάθεια hacking με στόχο περίπου 90 χρήστες της εφαρμογής.

Αρνήθηκε να αναφερθεί στις ταυτότητες των χρηστών που έγιναν στόχος χακαρίσματος ή πού βρίσκονται γεωγραφικά. Αρκέστηκε να πει ότι μεταξύ αυτών ήταν μέλη της κοινωνίας των πολιτών και μέσων ενημέρωσης. Πρόσθεσε ότι μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, η WhatsApp τη σταμάτησε.

Δεν είπε επίσης πώς διαπίστωσε η εταιρεία ότι η Paragon βρίσκεται πίσω από το hacking. Οι αρχές επιβολής του νόμου και «βιομηχανικοί εταίροι» ενημερώθηκαν για το χακάρισμα, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

