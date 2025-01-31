ΗΠΑ: Ρήξη του Τζέι Ντι Βανς με την καθολική εκκλησία για το μεταναστευτικό

Με την κριτική του προς τους Καθολικούς επισκόπους των ΗΠΑ για υποστήριξη των μεταναστών, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αναζωπυρώσει τις πολύχρονες επιθέσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Καθολική Εκκλησία, καθώς και οι δύο πλευρές ασχολούνται με ένα ζήτημα που διχάζει το αμερικανικό έθνος και τους πιστούς.



Οι καθολικοί ηγέτες εξέφρασαν απογοήτευση όταν ο Βανς, καθολικός και ο ίδιος, αναρωτήθηκε εάν η ουσιαστική δουλειά που επιτελεί επί χρόνια η εκκλησία με τους μετανάστες καθοδηγείται από την επιθυμία για χρήματα.

Πηγή: The Washington Post

σχολίασε την Τρίτη ο καρδινάλιος της Νέας Υόρκης Τίμοθι Ντόλαν, ο οποίος συμμετείχε και στις δύο ορκωμοσίες του Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τι είπε ο Βανς στην εκπομπή του.Ο Τζον Καρ, ο οποίος για δύο δεκαετίες ηγήθηκε της Διάσκεψης των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ για τις προσπάθειες κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε από πλευράς του ότι οι επικρίσεις του Βανς «έδειξαν μια άνευ προηγουμένου έλλειψη σεβασμού για το έργο της καθολικής κοινότητας,ότι η Εκκλησία το κάνει αυτό (αρωγή σε μετανάστες) για τα χρήματα, και προωθεί την εμπορία ανθρώπων, και έλλειψη γνώσης της καθολικής διδασκαλίας και διακονίας».αντί για έκκληση να αναζητήσουμε τον καλύτερο τρόπο προς τα εμπρός» παρατήρησε ο Καρ, ο οποίος ίδρυσε την Πρωτοβουλία για την Καθολική Κοινωνική Σκέψη και τη Δημόσια Ζωή στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν.Τα εκατέρωθεν πυρά αντιπροσωπεύουν ένα νέο γύρο σύγκρουσης σε έναν λεκτικό πόλεμο που έχει αφετηρία την πρώτη υποψηφιότητα Τραμπ το 2016, όταν ο Πάπας Φραγκίσκοςγια την πρότασή του να χτίσει τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού για να αποτρέψει τους μετανάστες. Ο Τραμπ απάντησε λέγοντας ότι αυτή η κριτική ήταν «επαίσχυντη».Μια ημέρα πριν από την ορκωμοσία του 2025, ο Φραγκίσκος χαρακτήρισε τα σχέδια του Τραμπ για μαζική απέλαση μεταναστών ωςπου θα κάνει «τους φτωχούς άτυχους που δεν φταίνε σε τίποτα να πληρώσουν το λογαριασμό για τις [παγκόσμιες] ανισορροπίες».Η οργάνωση των Καθολικών επισκόπων συνεργάζεται με τους μετανάστες με διαφορετικούς τρόπους - κυρίως μέσω Καθολικών Φιλανθρωπικών Οργανώσεων. Συνάπτει συμβάσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την επανεγκατάσταση προσφύγων που έχουν ελεγχθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Επίσης -όπως πολλές άλλες ομάδες βοήθειας και δήμοι- λαμβάνει δημόσιους πόρους, όπως έγινε και στην πρώτη θητεία Τραμπ, για να βοηθήσει τους ανθρώπους στα σύνορα που χρειάζονται βασικές υπηρεσίες, όπως στέγη και φαγητό.Το νεότερο κεφάλαιο στη διαμάχη ήρθε αφότου ο Τραμπ είπε ότι οι αξιωματούχοι επιβολής της μετανάστευσης θα μπορούσαν πλέον να εισέλθουν σε προστατευόμενες περιοχές, όπως εκκλησίες και σχολεία, για να προβούν σε κρατήσεις. Απαντώντας οι επίσκοποι είπαν ότι το να επιτραπεί «[σε εκείνα τα μέρη]… μη επείγουσα επιβολή του νόμου για τη μετανάστευση θα ήταν αντίθετο προς το κοινό καλό».Σημείωσε ότι και μόνο η ύπαρξη της νέας πολιτικής οδηγούσε τους μετανάστες να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι αντί να τα πηγαίνουν στο σχολείο και να μην παρακολουθούν θρησκευτικές λειτουργίες.Ερωτηθείς για αυτή τη δήλωση την Κυριακή στο CBS, ο Βανς είπε ότι «πληγώθηκε» από αυτήν. Πρόσθεσε ότι οι επίσκοποιότι όταν λαμβάνουν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουν στην επανεγκατάσταση παράνομων μεταναστών, έχουν ανθρωπιστικές ανησυχίες; Ή μήπως ανησυχούν πραγματικά για την κατάληξή τους; (των προγραμμάτων)».Η ομάδα των επισκόπων είπε στην Washington Post ότι τα συμβόλαια και οι επιχορηγήσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ανήλθαν συνολικά σε 129 εκατομμύρια δολάρια το 2023, το τελευταίο έτος για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με ετήσιο έλεγχο της KPMG. Οι επίσκοποι ξόδεψαν 134 εκατομμύρια δολάρια εκείνο το έτος σε υπηρεσίες για μετανάστες και πρόσφυγες, σύμφωνα με τον οικονομικό έλεγχο.Η Post ρώτησε μια εκπρόσωπο του Βανς για τον ισχυρισμό του ότι τα κίνητρα των επισκόπων στην εργασία τους όσον αφορά τους μετανάστες είναι οικονομικά, εάν ο Βανς είχε συζητήσει το θέμα με καθολικούς ηγέτες και τι οραματίζεται ως «παραγωγικό ρόλο» για τους Καθολικούς επισκόπους και άλλους θρησκευτικούς ηγέτες στη μετανάστευση.Η εκπρόσωπος του Βανς, Τέιλορ Βαν Κερκ, δήλωσε ότι «ο αντιπρόεδρος Βανς δενσχετικά με την καθολική του πίστη». Η Post, έγραψε, «δεν έχει αξιοπιστία σε πνευματικά θέματα».Ο Βανς δεν παρείχε στοιχεία για τον ισχυρισμό του ότι οι καθολικές οντότητες βοηθούσαν «παράνομους μετανάστες». Το επιτελείο επικοινωνίας του είπε αργότερα ότι ο Βανς διαφώνησε με την ερμηνεία του νόμου από την κυβέρνηση Μπάιντεν, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για ένα πρόγραμμα μετανάστευσης γνωστό ως αποφυλάκιση με όρους.Ο διευθύνων σύμβουλος της Καθολικής Φιλανθρωπικής οργάνωση (Catholic Charities) στο Σαν Ντιέγκο, Απ. Παγιανόρ, είπε ότι τα σχόλια του Vance ήταν «απογοητευτικά».«[Παρουσιαζόμαστε] ως οι κακοί άνθρωποι και φροντίζουμε τους ανθρώπους που θα μείνουν στους δρόμους. Σαν να είμαστε εχθροί του κράτους», είπε. «Πρέπει να υπάρξει περισσότερη εκπαίδευση. Υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση».Η Καθολική Φιλανθρωπική οργάνωση έχει επικριθεί από ορισμένους νομοθέτες των Ρεπουμπλικανών οι οποίοι είπαν ότι οι επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης θα πρέπει να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου για φερόμενη υποκίνηση της παράνομης μετανάστευσης. Η νομοθέτης Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν υποστήριξε το 2023 ότι οι καθολικές ομάδες που βοηθούν τους μετανάστες αποτελούν απόδειξη ότιΣτο Τέξας, οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγόρησαν ένα θρησκευτικό δίκτυο καταφυγίων μεταναστών ότι κρύβει μετανάστες από τις αρχές σε «αποθήκες». Ο Ρεπουμπλικανός Γενικός Εισαγγελέας Κεν Πάξτον ζήτησε από έναν δικαστή να κλείσει τα καταφύγια και να παραδώσει όλα τα αρχεία στο κράτος. Η δικαστική υπόθεση παραμένει εκκρεμής.Ωστόσο, ορισμένοι στην εκκλησία, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών influencers με μεγάλο αριθμό ακόλουθων, εκθειάζουν την προσέγγιση Τραμπ-Βανς, μια αντανάκλαση των διαιρέσεων μεταξύ των Καθολικών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χειρισμού της μετανάστευσης και των μεταναστών. Το Cream City Catholic, ένα ιστολόγιο για τους Καθολικούς του Μιλγουόκι, δημοσίευσε στο X την Κυριακή επαίνους για τον αντιπρόεδρο και μια φωτογραφία του να κρατά ένα τουφέκι φορώντας τζιν.Πάντως, ο Τίμοθι Ντόλαν, αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης, είπε ότι «πληγώθηκε» από τα «ανακριβή» σχόλια του Βανς για την εκκλησία.«Ένας άνθρωπος που με έχει εντυπωσιάσει ως τζέντλεμαν και σκεπτόμενος άνθρωπος και από τον οποίο ακόμα περιμένω σπουδαία πράγματα - ελπίζω να ήταν μια στιγμή που δεν τον χαρακτηρίζει», σχολίασε ο καρδινάλιος για τον Βανς.Ωστόσο, πρόσθεσε: «Πιστεύετε ότι κερδίζουμε χρήματα φροντίζοντας τους μετανάστες;Πολλοί επίσκοποι και καθολικοί ηγέτες που εργάζονται για το θέμα αρνήθηκαν να σχολιάσουν, δείχνοντας μια ευαισθησία για μια σύγκρουση που περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο τον πρόεδρο και τον πάπα, αλλά και τον καθολικό αντιπρόεδρο του έθνους. Αλλά επίσκοποι από όλο το ιδεολογικό φάσμα συμμετείχαν σε δηλώσεις που επιβεβαίωναν την υποστήριξη της εκκλησίας στους μετανάστες.«Οι ενορίες, τα σχολεία και οι διακονίες μας είναι εδώ για εσάς, προσφέροντας χώρους όπου μπορείτε να βρείτε κοινότητα και να αναπτύξετε την πίστη σας», σημειώνει επίσης μια δήλωση που υπογράφουν οκτώ επίσκοποι στο Μέριλαντ και απευθύνεται στους μετανάστες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.