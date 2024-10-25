Κινέζοι χάκερς παγίδευσαν τα τηλέφωνα του Τραμπ και του Βανς

Κινέζοι χάκερ που πιστεύεται ότι έχουν παραβιάσει αμερικανικά δίκτυα επικοινωνιών στόχευσαν δεδομένα από τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του, Γερουσιαστής Τζ. Ντ. Βανς, σύμφωνα με τους New York Times.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ερευνητές εργάζονται για να προσδιορίσουν εάν και ποιες επικοινωνίες παραβιάστηκαν.

Το επιτελείο του Τραμπ ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα ότι ο ίδιος και ο Βανς ήταν μεταξύ πολλών ανθρώπων άλλων εντός και εκτός κυβέρνησης των οποίων οι αριθμοί τηλεφώνου στοχοποιήθηκαν μέσω της παραβίασης της Verizon (VZ.N).

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει απαγγείλει κατηγορίες σε τρία μέλη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για το χακάρισμα και την απόπειρα διακοπής των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

