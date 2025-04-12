Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επικεντρώνονται στην αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων, την ανταλλαγή κρατουμένων, αλλά και σε περιορισμένες συμφωνίες χαλάρωσης των διεθνών κυρώσεων για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, δήλωσε σήμερα στο Reuters μία πηγή από το Ομάν.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ άρχισαν σήμερα συνομιλίες υψηλού επιπέδου στο Ομάν, με στόχο την επιτάχυνση της έναρξης διαπραγματεύσεων για το ταχύτατα εξελισσόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με την ανάληψη στρατιωτικής δράσης, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.

